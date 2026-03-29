Как да добавим азот към почвата за здрави и процъфтяващи растения през целия сезон

Азотът е критичен елемент за растенията, които растат във вашата градина. Те се нуждаят от азот, за да им помогне с фотосинтезата, процесът, чрез който растенията получават енергия от слънцето. Те се нуждаят и от азот, за да изградят аминокиселини, които образуват протеините, от които растенията се нуждаят, за да оцелеят. Въпреки че въздухът около нас съдържа азот, повечето растения не могат да го използват в тази форма. Вместо това, те трябва да получават азот от почвата. Но не всички почви са богати на азот и дори вашата да е, азотът може да се изчерпи с времето. От градинарите зависи правилно да управляват азота в почвата си, за да могат растенията им да продължат да растат. Ето няколко одобрени от експерти начина за добавяне на азот към почвата за здрави и плодовити растения.

Използвайте компост

Компостът се състои от перфектно съотношение между богат на въглерод кафяв материал и богат на азот зелен материал, което го прави чудесен начин за повишаване на нивата на азот в почвата. „Включването на органична материя е един от най-добрите начини за въвеждане на много от необходимите хранителни вещества, от които се нуждаят растенията, включително азот“, казва специалистът по градинарство Аарън Щайл. „Компостът има допълнителното предимство да подобри структурата на почвата , позволявайки по-голяма наличност на вода и въздух, което насърчава здравословния растеж на корените.“ Добавете няколко сантиметра компост в градинските си лехи, за да увеличите нивата на азот с течение на времето.

Редуване на култури с бобови растения

Някои растения, като люцерна, грах и боб, са „азофиксатори“, което означава, че могат да връщат азот обратно в почвата. Според Щайл, микроорганизмите, наречени ризобии, живеят в малки възли по корените на тези растения, превръщайки атмосферния азот в азотни съединения. Той отбелязва, че този процес е взаимно полезен както за микроорганизмите, така и за азотфиксатора. Микроорганизмите могат да получават храна и енергия от корена на растението, а растението има източник на азот, който може да използва, за да расте и се развива.

Опитайте окосена трева

Лесен и достъпен начин да добавите азот обратно в почвата си е чрез окосена трева . „Използването на мулчираща косачка за връщане на окосената трева в тревата е чудесен начин за намаляване на нуждата от торове, но те няма да я заместят“, казва Щайл. „Мулчирането на окосена трева може да осигури до една четвърт от азота, необходим за отглеждането на здрава морава, което ви позволява да използвате по-малко тор.“ Щайл добавя, че можете да добавяте окосена трева към компостната си купчина като богат на азот зелен материал, но се уверете, че окосената трева не съдържа плевели, или рискувате да разпространите тези досадни растения в градината си.

Нанесете тор

Обикновено компостът сам по себе си не може да осигури целия азот, от който градината ви се нуждае, за да останат растенията здрави и продуктивни, особено в зеленчуковата градина, казва Щайл. Той препоръчва допълване с традиционни или естествени торове , като кръвно брашно или рибна емулсия. Провеждането на почвен тест ще ви покаже дали почвата ви е с недостиг на азот и кои торове ще помогнат за подобряването му.