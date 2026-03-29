Пожарни влакове гасят Уст-Луга. Медведев позеленя от яд заради успехите на Зеленски в Близкия изток (ВИДЕО)

Два пожарни влака са били ангажирани за потушаване на пожара в руското пристанище Уст-Луга, което претърпя огромни щети след няколко дни на тежки удари от страна на украински далекобойни дронове. Информацията за пожарните влакове съобщи правителството на Ленинградска област в профилите си в социалните мрежи:
Ust-Luga today, the facility continues to burn. It is expected that Ukraine will continue attacks on this facility to completely put it out of service. #Russia https://t.co/MToDh1StPr pic.twitter.com/naA8FPp6OS— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 29, 2026
Местните власти обявиха, че са "овладели" пожара в Уст-Луга. Допълнителни ресурси, включително два пожарни влака, са били разположени за потушаване на пожара в пристанището.
Рано сутринта днес Украйна предприе поредна атака срещу Уст-Луга, след която избухнаха нови пожари. СБУ (Службата за сигурност на Украйна) заяви, че вече е успешно атакувала вражеска петролна инфраструктура в Балтийско море четири пъти през последната седмица - Още: Природно явление: Кремъл лъготи за черния въздух от Уст-Луга, готви забрана за износ на бензин. Украйна пак взриви руския петрол (ОБЗОР-ВИДЕО)
Claimed to be a bird’s-eye view of Russia’s Ust-Luga port. pic.twitter.com/YOXLadfOeC— WarTranslated (@wartranslated) March 29, 2026
More footage from Ust-Luga, Russia, burning after Ukrainian drone attacks. #Russia pic.twitter.com/f1WneY55pv— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 29, 2026
Междувременно сателитни снимки показват какво е положението в другото голямо руско пристанище на Балтийско море - Приморск. Там 10 резервоара-цистерни са унищожени, а поне още 1 е понесъл щети - снимките, които които го показват, са от сателита Sentinel 2, част от европейската програма за наблюдение на Земята "Коперник":
Sentinel L2A satellite footage from the oil terminal in Primorsk, Russia today. A total of 10 fuel tanks have burned out after four consecutive days of Ukrainian drone attacks. One more tank -but possible more- sustained damaged. #Russia pic.twitter.com/03z1gOYGNH— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 29, 2026
Primorsk fire is now contained. The tanks that were burning have burned out and it didn’t spread further, but most tanks at the terminal were damaged. https://t.co/1vye1iUqQd pic.twitter.com/MyDGRUuNka— WarTranslated (@wartranslated) March 29, 2026
Същевременно, бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев реши не просто да пише, а да бълва директно отрова пред камера. Явно позеленял от яд, защото украинският президент Володимир Зеленски подписва военни споразумения с арабските държави (със Саудитска Арабия, Катар, ОАЕ), Медведев опита да се подиграе как "държавата, която изчезва" щяла да пази арабите от дронове, след като САЩ не можели. Той продължава как наркокартелите в Мексико щели да се следващите клиенти - а през това време Зеленски вече е в Йордания и продължава да действа, докато Медведев просто плямпа - ОЩЕ: Зеленски подписа военна сделка със Саудитска Арабия: Борим се срещу терористи и ще ви помагаме за същото (ВИДЕО)
🫣 A-a-ah! Medvedev is now reading his trash posts on camera pic.twitter.com/rT5KjDagHC— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2026
Zelensky announced key meetings during his visit to Jordan, emphasizing security as the top priority and calling on partners to increase efforts, adding that Ukraine continues to contribute. #Ukraine pic.twitter.com/cNlvRDqaQC— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 29, 2026