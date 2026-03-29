Пожарни влакове гасят Уст-Луга. Медведев позеленя от яд заради успехите на Зеленски в Близкия изток (ВИДЕО)

29 март 2026, 20:23 часа 791 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пожарни влакове гасят Уст-Луга. Медведев позеленя от яд заради успехите на Зеленски в Близкия изток (ВИДЕО)

Два пожарни влака са били ангажирани за потушаване на пожара в руското пристанище Уст-Луга, което претърпя огромни щети след няколко дни на тежки удари от страна на украински далекобойни дронове. Информацията за пожарните влакове съобщи правителството на Ленинградска област в профилите си в социалните мрежи:

Местните власти обявиха, че са "овладели" пожара в Уст-Луга. Допълнителни ресурси, включително два пожарни влака, са били разположени за потушаване на пожара в пристанището.

Рано сутринта днес Украйна предприе поредна атака срещу Уст-Луга, след която избухнаха нови пожари. СБУ (Службата за сигурност на Украйна) заяви, че вече е успешно атакувала вражеска петролна инфраструктура в Балтийско море четири пъти през последната седмица - Още: Природно явление: Кремъл лъготи за черния въздух от Уст-Луга, готви забрана за износ на бензин. Украйна пак взриви руския петрол (ОБЗОР-ВИДЕО)

Междувременно сателитни снимки показват какво е положението в другото голямо руско пристанище на Балтийско море - Приморск. Там 10 резервоара-цистерни са унищожени, а поне още 1 е понесъл щети - снимките, които които го показват, са от сателита Sentinel 2, част от европейската програма за наблюдение на Земята "Коперник":

Същевременно, бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев реши не просто да пише, а да бълва директно отрова пред камера. Явно позеленял от яд, защото украинският президент Володимир Зеленски подписва военни споразумения с арабските държави (със Саудитска Арабия, Катар, ОАЕ), Медведев опита да се подиграе как "държавата, която изчезва" щяла да пази арабите от дронове, след като САЩ не можели. Той продължава как наркокартелите в Мексико щели да се следващите клиенти - а през това време Зеленски вече е в Йордания и продължава да действа, докато Медведев просто плямпа - ОЩЕ: Зеленски подписа военна сделка със Саудитска Арабия: Борим се срещу терористи и ще ви помагаме за същото (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Дмитрий Медведев Володимир Зеленски война Украйна руски петрол украински дронове Уст-Луга Приморск
