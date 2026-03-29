Прекрасно! Сребро за Стилияна Николова в многобоя на Световната купа в София

Стилияна Николова спечели сребърен медал, а Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя при жените на Световната купа по художествена гимнастика, която се провежда в в София. Възпитаничката на Валентина Иванова водеше до последно, но грешка на лента даде титлата в ръцете на Таисия Онофрийчук. Разликата между двете е 0,400 точки. Така за втора поредна година Стили финишира на второ място пред родна публика в столицата ни.

Тя събра 116.200 точки (29.600 обръч, 29.850 топка, 29.800 бухалки, 26.950 лента). Ден по-рано Николова изигра много добре композициите си с обръч и с топка, но днес имаше неточности на лента. Българската грация се класира за финалите на всичките четири уреда - с трети по сила резултат на обръч, първи на топка, втори на бухалки и с осми на лента - 26.950 точки.

Другата ни представителка - Ева Брезалиева, остана шеста със сбор от 111.150 точки (27.400 обръч, 27.250 топка, 29.500 бухалки, 27.000 лента). Тя ще играе на два финала - на бухалки, където е с трети резултат, и на лента с шести. На топка Брезалиева е девета и съответно първа резерва за финала на уреда.

Шампионка в многобоя на Световната купа за втора поредна година стана абсолютната европейска шампионка от Талин 2025 Таисия Онофричук (Украйна) със 116.600 точки (29.650, 28.500, 30.250, 28.200), а бронзовото отличие взе бронзовата медалистка от Игрите в Париж 2024 София Рафаели (Италия) със 115.700 (29.650, 28.350, 28.850, 28.850). В топ 6 са още Алина Харнаско (неутрален атлет) със 112.350, Мейтал Сумкин (Израел) със 111.500 и Ева Брезалиева със 111.150.

Финалите на отделните уреди при жените са по програма утре в 12:30 часа. От 19:25 часа започва надпреварата при ансамблите с три обръча и два чифта бухалки, като България в състав София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова е със стартов номер 2 в поток А от 20:45 часа.

