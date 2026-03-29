6 растения, които никога не бива да отглеждате до босилек

Босилекът е популярна, лесна за отглеждане билка, която много градинари (и готвачи) обожават. Вкусните му листа придават възхитителна смесица от сладки, пиперливи и карамфилови вкусове на най-различни ястия.

Въпреки че босилекът допълва много растения , има някои, с които не бива да се съчетава, не защото тази билка е вредна, а поради различните нужди от почва и хранителни вещества. Тук попитахме експерти по градинарство кои растения са лоши спътници за босилека.

Краставици

Босилекът и краставиците ( Cucumis sativus ) могат да се допълват взаимно в едно ястие, но не виреят добре заедно в градината.

„Босилът може да потисне растежа на краставиците, а краставиците са склонни да се разпространяват, блокирайки слънчевата светлина да достигне до слънцелюбивия босилек“, казва Сингх.

Освен това съществува риск от вредители, тъй като краставичните бръмбари могат да игнорират босилека, което подкопава ролята му като средство против вредители.

Копър

Копърът ( Foeniculum vulgare ) не е подходящо растение-компаньон за повечето билки и зеленчуци, включително босилек, казва Сингх.

Тази жълта, ароматна билка отделя алелопатични химикали, които могат да възпрепятстват растежа на близките растения. Тя също така представлява конфликт на растежа, тъй като може агресивно да се конкурира за почвени хранителни вещества и пространство в градината.

Освен това, копърът предпочита суха, леко алкална почва, докато босилекът се нуждае от влажна, плодородна почва. Ако харесвате вкуса на копъра и искате да го култивирате, помислете за отглеждането му в голям съд.

Градински чай

Градинският чай ( Salvia officinalis ) и босилекът имат коренно различни изисквания за градинарство. Градинският чай вирее в суха, песъчлива почва и е склонен към кореново гниене при прекалено влажни условия; босилекът вирее във влажна, богата на хранителни вещества и плодородна почва.

Ако се опитате да отглеждате и двете в една и съща градинска леха, едната вероятно ще се затрудни да вирее, казва Емили Скот, собственик на ферма „Скот“ в Мейн. За да си осигурите успех, осигурете на всяка билка собствена, пригодена среда в отделни пространства.

Мащерка

„Мащерката ( Thymus vulgaris ) е подобна на салвията, тъй като вирее в по-суха почва и е по-склонна към кореново гниене“, казва Скот.

Босилекът, от друга страна, вирее в богата на азот почва. Засаждането им заедно може да доведе до проблеми за едната билка. Вместо това Скот препоръчва отглеждането им в отделни съдове, поставени близо един до друг, тъй като ароматният аромат на мащерката може да действа като естествен репелент срещу насекоми за босилека.

Зеле

Засаждането на зеле ( Brassica oleracea ) и босилек заедно може да попречи на растежа им.

Зелето расте най-добре при по-ниски температури, в идеалния случай между 15 и 19 градуса по Целзий, докато босилекът вирее при по-топли условия, по-специално между 24 и 29 градуса по Целзий.

Освен това, босилекът изисква пълно слънце, докато зелето може да понася частична сянка. Силният аромат на босилека обаче може да помогне за отблъскване на вредители, като зелеви молци, листни въшки и бълхи. За да увеличите максимално ползите, засадете босилека в саксия и го поставете близо до зелето.

Кейл

Тези две зелени растения са доста контрастен дует. Кейл ( Brassica oleracea ) предпочита по-хладните температури на пролетта и есента, докато босилекът вирее на пълно слънце и летни жеги. За да им помогнете да процъфтяват и двете, най-добре е да ги държите разделени – и да оставите всяко да вирее в собствената си идеална среда.