Италия и Франция с остри реакции към Израел заради спряна служба в Йерусалим

Италия и Франция реагираха остро към Израел заради спряна служба на латинския патриарх в Йерусалим. Израелската полиция днес попречи на латинския патриарх на Йерусалим - Пиербатиста Пицабала, както и на предстоятеля на Францисканския орден за Светите земи Франческо Йелпо да влязат в църквата "Свети гроб" в Йерусалим, за да отслужат литургия на днешната Палмова неделя за католическия свят.

"Обида към вярващите"

Италианският премиер Джорджа Мелони осъди като "обида към вярващите" действията на израелската полиция.

Мелони заяви, че това "представлява обида не само към вярващите, но и към всяка общност, която зачита религиозната свобода".

Израелският посланик в Италия е извикан за обяснения от италианския външен министър Антонио Таяни.

Френският президент Еманюел Макрон също излезе с изявление, в което посочи, че действията на полицията са "тревожно нарушение на статута на светите места" и подчерта, че свободата на богослужение трябва да бъде гарантирана за всички религии в Йерусалим.

"Предлагам пълната си подкрепа на латинския патриарх на Йерусалим и християните от Светата земя, на които беше попречено да отслужат литургия в Цветница в църквата "Гроб Господен", посочи той.

"Осъждам това решение на израелската полиция, което допълнително допринася за тревожното увеличение на нарушенията на статута на Светите места в Йерусалим. Свободното упражняване на богослужение в Йерусалим трябва да бъде гарантирано за всички религии", написа френският президент в мрежата Х.