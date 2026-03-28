Награденият сорт циния, който е идеален за градини с ниска поддръжка

Няма съмнение, че циниите са любимци на градините. Те растат бързо, цъфтят обилно и обикновено са доста лесни за отглеждане в повечето ландшафти. Освен това, селекционерите непрекъснато променят генетиката си, за да разширят границите и да въведат нови сортове с подобрени характеристики и по-добро представяне. Вземете например Zinnia Profusion Double White Improved (Zinnia hybrida).

Това е компактен, но силно въздействащ сорт циния, известен с по-буйния си цъфтеж, по-дълъг живот на цвета, по-голям брой венчелистчета и по-широки цветове в сравнение с обикновената циния Profusion Double White. Това растение расте около 35 см на височина и се разпростира почти до 50 см на ширина, като произвежда големи, двойни бели цветове с диаметър около 7,5 см от пролетта до първите слани. Още по-добре? То осигурява всичко това, като същевременно поддържа равномерен растежен режим без използването на регулатори на растежа на растенията.

Не е чудно, че този сорт е спечелил златни медали както от Fleuroselect, така и от All-America Selections (AAS) – две световноизвестни организации за градинарски опити. Истинската привлекателност на Zinnia Profusion Double White Improved обаче се крие в неговата лесна за поддръжка природа. Тя вирее при различни метеорологични условия и има отлична устойчивост на суша и топлина. Дори не е необходимо да се отстраняват цветовете, както някои други сортове цинии, за да остане продуктивна. Освен това, тя е универсална. Можете да я отглеждате надеждно не само в домашни градини, но и в големи търговски ландшафти.

Отглеждане на циния Profusion Double White Improved

Можете да започнете да отглеждате Zinnia Profusion Double White Improved на закрито, като посеете семена в добре дренирана почва при температури най-малко 25 градуса по Целзий. След това оставете семената да покълнат и поддържайте почвата влажна. Около три седмици след покълването, разсадът ще бъде готов за преместване и можете да го преместите в отделни саксии с ширина около 10 см. След това, след като опасността от замръзване отмине, преместете растенията си навън и ги засадете на разстояние около 25 см едно от друго. Ако обаче нямате свободно градинско легло, винаги можете да ги отглеждате в контейнери или кошници.

Но без значение къде отглеждате вашите растения Zinnia Profusion Double White Improved, трябва да се уверите, че те получават частично пълно слънце. Никога не засаждайте цинии на сянка. Това е една от грешките, които винаги трябва да избягвате, когато отглеждате цинии в градината . Отглеждането на цинии на сянка често води до муден растеж и бавен цъфтеж. Що се отнася до поливането, поддържайте баланс. Zinnia Profusion Double White Improved има умерени нужди от поливане. Просто се опитайте да поддържате почвата постоянно влажна. Можете също да автоматизирате поливането на растенията си, като инсталирате индивидуална система за капково напояване.

Имайте предвид, че тези цинии могат да бъдат чувствителни към недостиг на бор в почвата. Затова не забравяйте да тествате почвата преди засаждане и да наторите, ако е необходимо. От положителната страна, Zinnia Profusion Double White Improved е като цяло устойчива на болести, въпреки че от време на време може да се появят вредители като листни въшки и трипси.