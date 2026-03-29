Колко често трябва да поливаме босилека

Босилекът – както много други билки – е изключително лесен за отглеждане, което го прави основен елемент във всяка ядлива градина . Но въпреки че е лесен за поддръжка, може да е малко сложно да се знае колко често да се полива босилекът, тъй като нуждите му от поливане варират в зависимост от редица фактори. За да ви предпазим от прекомерно или недоливане на тази билка, разговаряхме с експерти по градинарство, които споделиха най-добрите си съвети за поддържане на здравословното състояние на тази популярна билка.

Колко често да поливаме босилек

Изискванията на босилека за вода варират в зависимост от това колко зряло е растението, както и от това дали е засадено в саксия или отглеждано в земята.

Колко често да поливаме семената от босилек

Когато отглеждате босилек от семена, почвата трябва да се поддържа равномерно влажна, без да се допуска изсъхване. Можете да поддържате влагата, като поставите пластмасов капак върху тавите или саксиите за разсад, но незабавно го отстранете веднага щом видите зелени покълвания.

„Предпочитам да използвам бутилка с нежен спрей, когато засявам семена, дори това да означава да проверявам за влага два пъти на ден, като докосвам повърхността на почвата“, казва Ким Роман, инструктор в Square Foot Gardening.

Колко често да поливаме разсад

Докато младите разсади от босилек бавно узряват, измервайте влажността на почвата чрез допир. „Когато растенията са високи около 5 см, внимателно пъхнете пръста си на около 2,5 см от стъблото, до първото кокалче на пръста си“, казва Роман, добавяйки, че трябва да поливате, когато почвата е суха.

Колко често да поливаме зрели растения босилек

Има няколко фактора, които определят колко и колко често ще трябва да поливате зрелите растения босилек, като например колко слънчева светлина имат, качеството на почвата и колко голямо е растението. „Като цяло, босилекът се нуждае от поне 2,5 до 5 см вода седмично и повече, ако времето е изключително горещо или ако не е валяло“, казва Роман. За да определите дали растението ви се нуждае от вода, пъхнете пръста си в почвата до втория си кокал и полейте, когато усетите, че е суха.

Колко често да поливаме саксийния босилек

Обикновено босилекът в саксия трябва да се полива по-често от босилека, отглеждан в лехи. За да разберете дали вашите саксийни растения босилек се нуждаят от вода, забодете пръста си в почвата на около 2,5 см надолу. Ако е суха, дайте на растението си да пие вода. Освен това, ако дренажните отвори са сухи, трябва също да полеете растението си. „С течение на времето можете да коригирате честотата на поливане, след като разберете как условията на отглеждане (слънце, топлина, дъжд, почва и др.) влияят на растението“, казва Лорейн Балато, автор и лектор на градински книги.

Фактори, които трябва да се вземат предвид при поливане на босилек

Освен възрастта, няколко други фактора ще определят графика за поливане на вашите растения босилек.

Слънчева светлина

Въпреки че босилекът е слънцелюбиво растение, той предпочита малко следобедна сянка. На пълно слънце босилекът ще изсъхне по-бързо и затова се нуждае от по-често поливане. Ако районът е твърде слънчев, Роман препоръчва използването на сенник.

Влажност и температура

Обикновено, колкото по-висока е температурата и колкото по-ниска е влажността, толкова по-бързо ще изсъхне почвата ви. „Когато времето е по-хладно, вероятно ще трябва да поливате само веднъж седмично, но започнете да проверявате след пет дни“, казва Роман. „В много горещи дни, над 32°C до 34°C, вероятно ще трябва да поливате всеки ден или дори два пъти на ден.“

Качество на почвата

Босилекът предпочита плодородна, добре дренирана почва. „Ако почвата ви е твърде песъчлива, ще трябва да поливате по-често или, още по-добре, да добавите компост, за да задържите повече влага“, казва Роман. Но също така е добре да избягвате прекалено тежка почва, която задържа прекомерно вода. „Ако почвата ви е твърде много глина, босилекът няма да расте много добре, освен ако не добавите малко строителен пясък, вермикулит и компост“, казва тя.