Чиликов: Показахме реакция след екскурзията в София за мача с ЦСКА

29 март 2026, 18:43 часа 633 прочитания 0 коментара

Старши треньорът на Дунав Русе Георги Чиликов даде своето мнение след равенството на тима си срещу Черноморец Бургас в двубой от 26-ия кръг на Втора лига. Той остана доволен от реакцията на "драконите" след загубата от втория тим на ЦСКА, окачествена от специалиста като "два дни екскурзия в София". Чиликов не скри и любовта към родния Черноморец. Наставникът призна, че следи изкъсо "акулите" и им желае най-доброто.

Чиликов за Черноморец: Това е моят клуб!

"След двата дни екскурзия в София, днес видях коренно различно лице от отбора. Единствено не съм доволен, че не спечелихме, но трябва да поздравим Черноморец - един много здрав и агресивен отбор. На това време загубихме контрол, когато се появиха и локви. Поздравявам своите футболисти за реакцията след това, което казах в София. Това нещо не трябваше да се повтаря и няма да се повтори, докато аз съм тук. На нашия отбор не му отива такова поведение. Може да загубим, но между загуба и загуба има разлика", заяви Чиликов след равенството между Дунав и Черноморец.

По следите на забравените

"Можехме да затворим мача с две-три ситуации за 2:0. Черноморец играе много директно. Ние имаме сериозен проблем с агресията на моменти. Допуснахме елементарен гол, както и те. Във футбола е така. Теренът не позволи да играем това, което можем и трябва да играем. Няма какво да направим в този случай", смята той.

Аз съм дете на Черноморец (Бургас). Това е моят клуб! Това е клуб, който аз обичам и всекидневно се интересувам от него. Помагал съм му много. Много искам Черноморец да печели мачове и да върви нагоре. Тази година очевадно няма да се получи при тях. Надявам се хората, които взимат решенията, да направят най-доброто за Ченроморец", завърши треньорът на Дунав.

ОЩЕ: Тим от топ 4 на Втора лига се издъни! Други два фаворита не грешат (Резултати)

Джем Юмеров Отговорен редактор
Черноморец Бургас Георги Чиликов Втора лига Дунав Русе
