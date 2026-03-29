Как да размножаваме китайско парично растение

Пилея пеперомиоидес е много обичано стайно растение, което е известно с много колоритни имена, включително китайски паричен клон, приятелство, палачинка, НЛО и растение за монети - благодарение на единичните, кръгли листа, които сякаш балансират в краищата на дълги дръжки. Те са едни от стайните растения, за които се смята, че носят късмет според фън шуй , тъй като листата им са оформени като монети. Но има и друга причина, поради която този необичаен вид може да се свързва с изобилие: Можете да създадете безкраен запас от растителност, когато размножавате китайско парично растение чрез резници или издънки - малки растения, които изникват до майката и са известни още като малки.

Ако не сте запознати с тези чудеса с кръгли листа, ще искате да знаете какво ги прави толкова привлекателни, преди да поискате от приятелите си резници или издънки от китайско растение парникови, които да използвате за размножаване. Пилея пеперомиоидес е популярно стайно растение , което можете да отглеждате на ярка, непряка светлина. То е лесно за поддръжка, адаптира се към различни нива на влажност и дори може да расте на открито през цялата година

Тези бързорастящи вечнозелени многогодишни растения с тъмнозелени, месести листа са забавни за размножаване по различни начини, но който и метод да опитате, изчакайте, докато растението започне активно да расте през пролетта или началото на лятото.

Как да отглеждаме китайски парични растения от резници и разсад

Един от методите, които можете да използвате за размножаване на китайски парични растения, е да премахнете издънките от стайното растение и да ги вкорените в малки саксии. Изберете издънка, която е висока няколко сантиметра, изкопайте я в почвата и отрежете растението от майчината пилея с помощта на стерилизирана ножица. Ако издънката вече има корени, поставете я директно в малка саксия, пълна с влажна почва за саксии

Ако издънката няма корени, поставете я в буркан с вода за няколко седмици, за да се образуват корени, преди да я прехвърлите в почвата. След като бъде засадена в саксия, ще са необходими няколко седмици, за да се установи издънката в новия си дом.

Можете също така да създадете безкраен запас от бебчета, като вземете листни резници. За да накарате резника да порасне в ново стайно растение, трябва да вземете цялата листна дръжка или стъбло, както и парче от кафявия ствол, към който е прикрепен. Вземете няколко резника, в случай че някой от тях не успее, и след това ги поставете в буркан с вода. Сменяйте водата редовно, за да я поддържате чиста, и когато корените на новите растения са дълги поне 2,5 см, можете да ги засадите в саксии по същия начин, както при издънките.

Независимо от метода, който използвате, не забравяйте да оставите горния слой на новите растения Pilea peperomioides да изсъхне леко между поливанията и ги поставете на ярка, непряка светлина.