Атлас на човешкия мозък: Ето кои са моделите на "мозъчно бърборене"

Учените са създали първия атлас на специфични ключови модели на мозъчно „бърборене“ и са определили как тези модели се променят през целия човешки живот. Констатациите са публикувани в научното списание Nature. Изчерпателното ръководство се основава на мозъчни сканирания на близо 3600 души, от бебета до столетници. То картографира свойство, наречено функционална свързаност, което описва нивото на координация между отделните мозъчни региони. Данните показват, че при младите хора определени модели на тази свързаност са свързани с когнитивните функции.

Подобно ръководство би могло да бъде полезно за разбиране кога се появяват проблеми с развитието и невродегенеративни състояния , казва Якоб Зайдлиц, невролог от Университета на Пенсилвания във Филаделфия, който не е участвал в изследването. „Това е важен принос в областта", добавя той.

"Мозъкът е шумно място"

Понякога два мозъчни региона, които са далеч един от друг, са активни едновременно, което предполага, че те работят заедно, за да поддържат една и съща функция.

Такива региони се наричат ​​функционално свързани, въпреки че не е задължително да се намират близо един до друг в мозъка. За да се разбере как е организирана тази функционална свързаност, мозъчните области се нанасят по скала или ос, въз основа на техните модели на свързаност с останалата част от мозъка, казва съавторът на изследването Патрик Тейлър, компютърен учен в Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил, който се фокусира върху невронауката. Има три основни функционални оси.

Оста сензорно-асоциативно, например, позволява на изследователите да опишат мозъчни региони, които се намират по континуум от тези, които се фокусират главно върху обработката на сензорна информация, до тези, които са ангажирани в сложни процеси, като например интегрирането на сензорна информация в сложна мисъл. Мозъчните региони във всяка точка по оста имат сходни модели на свързаност.

