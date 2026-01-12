Британските власти заплашиха X с блокиране

Британският медиен регулатор "Офком" (Ofcom) започна днес разследване срещу социалната платформа X (бивш Twitter, бел. ред.), собственост на милиардера Илон Мъск, за да установи дали сексуализирани фалшиви изображения на хора, създавани чрез чатбота с изкуствен интелект Grok, нарушават задълженията на платформата да защитава потребителите във Великобритания от потенциално незаконно съдържание, съобщи Ройтерс.

В изявление регулаторът посочва, че има "дълбоко обезпокоителни сигнали", според които чатботът, достъпен чрез X, се използва за генериране и разпространение на изображения на хора без дрехи без тяхното съгласие. Подобно съдържание може да се квалифицира като злоупотреба с интимни изображения или порнография, а в случаите със сексуализирани фалшиви изображения на деца – като материал за сексуално насилие.

Потърсена за коментар от Ройтерс, платформата X се позова на по-ранна своя позиция, в която заявява, че предприема мерки срещу незаконно съдържание, включително материали за сексуално насилие над деца. Те включват премахване на съдържание, трайно блокиране на профили и сътрудничество с местните власти и правоохранителните органи. Още: Австралия е първата страна, забранила социалните мрежи за деца под 16 години

"Всеки, който използва или подтиква Grok към създаване на незаконно съдържание, ще бъде подложен на същите санкции, както ако сам качва такова съдържание", заявяват от X.

"Нужен е контрол"

"Офком" е под нарастващ обществен и политически натиск да действа, след като британският премиер Киър Стармър заяви в четвъртък, че изображенията, генерирани от чатбота, са "отвратителни" и "незаконни".

По думите му X трябва да въведе ефективен контрол върху функционирането на Grok. На въпрос дали платформата може да бъде забранена във Великобритания, министърът на търговията Питър Кайл отговори "разбира се", като уточни, че подобно решение е в правомощията на "Офком". Още: Тръмп в остър тон към ЕС за наложената глоба на "X"

Министърът на труда Лиз Кендъл също подкрепи започването на официалното разследване и подчерта, че то трябва да приключи възможно най-бързо.

Създаването и разпространението на интимни изображения без съгласие, както и материали със сексуално насилие над деца – включително генерирани с изкуствен интелект – са незаконни във Великобритания. Законът задължава технологичните платформи да предотвратяват достъпа на британски потребители до подобно съдържание и да го премахват незабавно, след като бъдат уведомени за него.

X вече е била обект на критики и в други държави заради възможностите на чатбота да създава изображения на жени и непълнолетни в оскъдно облекло. Платформата обяви, че е ограничила подобни заявки единствено до платени потребители.

Регулаторът ще провери дали X е направила адекватна оценка на риска британските потребители да се сблъскат с незаконно съдържание и дали е отчела специфичните рискове за децата. Още: ЕС глоби "X" със 120 млн. евро заради липса на прозрачност

При най-тежките нарушения "Офком" може да поиска от съд да разпореди на платежни оператори или рекламодатели да прекратят работа с платформата, както и да задължи интернет доставчиците да блокират достъпа до сайта на X във Великобритания.