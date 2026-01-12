Любопитно:

Не може това да продължава повече: ЕП забрани достъп до сградите си на представители на Иран

Въведена е забрана за достъп на представители на Иран до сградите на Европейския парламент. Това заяви днес председателят на ЕП Роберта Мецола в профила си в социалната мрежа Х. Не може да се продължава, както досега, отбелязва тя. 

Днес взех решение да забраня на всички дипломатически служители и други представители на Ислямска република Иран да влизат във всички помещения на ЕП, добавя тя. По нейните думи ЕП няма да съдейства за легитимирането на режима в Техеран, поддържан чрез мъчения, репресии и убийства.

По-рано днес говорител на Европейската комисия потвърди, че ЕС е в готовност да обсъди налагане на допълнителни санкции срещу иранските власти заради окървавяването на протестите в страната. Комисията призова за възстановяване на интернет връзката в Иран.

Елена Страхилова
Елена Страхилова
