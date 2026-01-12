Украинската медия Euromaidan Press съобщи, че от 1 януари Украйна и Молдова са наложили пълна блокада на Приднестровието - отцепил се от молдовската страна регион и самопровъзграсил се за автономна република, със собствени органи на управление. Там още от съветски времена е останало руско военно присъствие и областта е опорната точка, от която диктаторът Владимир Путин упражнява влияние в Молдова. Оказа се обаче, че обхватът на случващото се е сериозно надценен.

Информацията гласеше, че всички контролно-пропускателни пунктове са затворени, а движението на стоки и хора вече е възможно само след строги проверки. Около 1500 руснаци са засегнати от блокадата, като са загубили достъп до гориво, оборудване, провизии и ротации. „Сивите“ маршрути вече не съществуват - всяко придвижване е строго обвързано с разрешението на Молдова и Украйна, предаде първоначално медията.

Надценени събития

По-късно обаче статията беше изтрита и на нейно място се появи уточнение: Транзитът на руски газ през Украйна приключи на 1 януари, когато изтече договорът с "Газпром" - развитие, което беше публично очаквано от месеци. Границата на Украйна с Приднестровието е затворена от февруари 2022 г. Митническите такси на Молдова върху стоките от Приднестровието са в сила от 2024 г. Нито едно от двете правителства не обяви или наложи нова „координирана блокада“.

Основната новина — протокол за засилено сътрудничество между украинските и молдовските гранични служби — беше точна, но статията интерпретира това рутинно развитие като драматична стратегическа промяна, която не се подкрепя от фактите, допълниха от Euromaidan Press, които първоначално се позоваваха на видеоканала Reporting from Ukraine.

Бюрото за политика на реинтеграция на Молдова последователно определя подобни сензационни твърдения за Приднестровието като дезинформация. Вицепремиерът по реинтеграцията Валериу Чивери заяви през декември 2025 г., че службите за сигурност „не са регистрирали никакви действия, различни от тези, които са се случвали преди“.

Специализираният бюлетин Moldova Matters съобщи, че източник от правителството е потвърдил, че „не виждат нищо необичайно в региона и че ситуацията е спокойна“.

Moldova Matters е документирал, че сензационни репортажи за Приднестровието са били разпространявани и преди, за да „породят паника в редакциите, които не са добре информирани за молдовските дела“.

