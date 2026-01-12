Украйна, Иран, Венецуела, Гренландия: Кабинетът в оставка прие доклада за състоянието на националната сигурност

Под ръководството на премиера в оставка Росен Желязков на 12 януари се проведе заседание на Съвета по сигурност към Министерски съвет, на което беше приет Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България. В рамките на заседанието членовете на Съвета разгледаха подробно актуалната ситуация във Венецуела и потенциалните рискове за регионалната и глобалната сигурност, както и очакваните геополитически развития, свързани с Гренландия.

Специално внимание беше отделено на обстановката в Иран, вътрешнополитическите процеси в страната и тяхното отражение върху стабилността в Близкия изток, съобщиха от Министерски съвет: Тръмп да отвлече аятолаха: Мохамед Халаф обясни защо в Иран не може като във Венецуела.

Обсъдени са възможните сценарии на войната в Украйна

Обсъдени бяха също възможните сценарии за развитие на войната в Украйна, дипломатическите усилия за постигане на устойчив мир и влиянието им върху европейската и международната сигурност. Беше подчертано значението на координирания и последователен подход на България в рамките на съюзническите формати, посочиха от пресцентъра на кабинета.

Премиерът Желязков благодари на всички за активната работа и увери участниците, че правителството ще продължи да следи внимателно всички процеси, свързани със сигурността на страната.

