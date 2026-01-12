Лайфстайл:

Украйна, Иран, Венецуела, Гренландия: Кабинетът в оставка прие доклада за състоянието на националната сигурност

Под ръководството на премиера в оставка Росен Желязков на 12 януари се проведе заседание на Съвета по сигурност към Министерски съвет, на което беше приет Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България. В рамките на заседанието членовете на Съвета разгледаха подробно актуалната ситуация във Венецуела и потенциалните рискове за регионалната и глобалната сигурност, както и очакваните геополитически развития, свързани с Гренландия.

Специално внимание беше отделено на обстановката в Иран, вътрешнополитическите процеси в страната и тяхното отражение върху стабилността в Близкия изток, съобщиха от Министерски съвет: Тръмп да отвлече аятолаха: Мохамед Халаф обясни защо в Иран не може като във Венецуела.

Обсъдени са възможните сценарии на войната в Украйна

Снимка: БГНЕС

Обсъдени бяха също възможните сценарии за развитие на войната в Украйна, дипломатическите усилия за постигане на устойчив мир и влиянието им върху европейската и международната сигурност. Беше подчертано значението на координирания и последователен подход на България в рамките на съюзническите формати, посочиха от пресцентъра на кабинета.

Премиерът Желязков благодари на всички за активната работа и увери участниците, че правителството ще продължи да следи внимателно всички процеси, свързани със сигурността на страната.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Министерски съвет Венецуела Иран Гренландия Съвет за сигурност национална сигурност война Украйна протести Иран
