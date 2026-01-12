Лайфстайл:

Магнитна буря за вторник, 13 януари 2026: Прогноза от САЩ

12 януари 2026, 18:00 часа 452 прочитания 0 коментара
Магнитна буря за вторник, 13 януари 2026: Прогноза от САЩ

Малък е шансът за магнитната буря във вторник - 13 януари 2026 година. Това показва прогнозата на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на Съединените американски щати. Очаква се Кр - индексът да бъде от четвърта степен, което е средно ниво на геомагнитна активност. Подобна е прогнозата на другия специализиран сайт за прогнози на слънчеви изригвания Meteoagent, според който индексът ще е от 3.7. Двете прогнози са изключително близки, като и двете дават минимален шанс за магнитна буря. 

Повече за Кр индекса

Стойностите на геомагнитната активност се измерват с Кр-индекс. Степените на този индекс биват ниска, средна и висока. Ниските степени на Кр - индекса са до четвърта, четвърта степен се счита за средно ниво на геомагнитна активност, а от там нагоре нивата са високи.

Трябва да се има предвид, че онлайн прогнозата за слънчеви изригвания и бури се изчислява с помощта на сателитни системи и научни международни метеорологични лаборатории по целия свят и че се актуализира постоянно, заради слънчевата активност.

Пълната прогноза!

Геомагнитната буря

Всички сме чували за слънчевите изригвания, но как ги обяснява науката? Става въпрос за мощни изблици на енергия, които произхождат от Слънцето. Тази енергия се състои от заредени частици, като протони и електрони, които пътуват в космоса с изключително високи скорости.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Когато тези частици достигнат Земята, те взаимодействат с нашето магнитно поле и атмосфера, което води до различни ефекти. Тези ефекти могат да се видят под формата на полярни сияния, радиозатъмнения, смущения в сателитите и повреди в електропреносната мрежа, обяснява Meteoagent. ОЩЕ: Магнитни бури през седмицата 12-18 януари 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
Магнитни бури Магнитна буря
Още от Космос
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес