Тръмп: Зеленски няма карти от ден 1, той има само едно нещо - Доналд Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп чувства „разочарование“, че първо не беше постигнато примирие между Украйна и Русия до Деня на благодарността през ноември 2025 г., а след това и до Коледа. Той заяви в интервю за The New York Times, че диктаторът Владимир Путин е отговорил на 20-точковия мирен план, изготвен съвместно от САЩ и Украйна, но не разкри какъв е отговорът му. Републиканецът посочи само, че стопанинът на Кремъл искал да сключи сделка – това било собственото му усещане. До момента обаче Путин не е дал индикации, че желае прекратяване на огъня.

В 20-точковия проект за мир се урежда споразумение за ненападение, вписани са солидни гаранции за сигурност за Украйна по модела на чл. 5 на НАТО, няма ограничение в числеността на украинската армия в мирно време, предлага се управление на САЩ, Русия и Украйна в АЕЦ „Запорожие“, говори се за статут на специална икономическа зона в Донбас (изтегляне и на украинските сили, и на руските), макар това да остава най-спорният въпрос.

Ще защитят ли САЩ Украйна, ако Путин отново нападне?

Попитан дали ако Русия наруши бъдещо примирие, САЩ ще защитят Украйна и ще се изправят срещу ядрена държава, Тръмп намекна, че основната роля ще е на Европа. „Имам силното усещане, че те няма да направят нова инвазия, иначе аз няма да се съглася на това (споразумението – бел. ред.)“, каза републиканецът, избягвайки същината на въпроса. И добави: „Смятам това – номер 1, ако не се бях намесил, нямаше да има никакъв шанс за такава сделка. Номер 2, до този момент Русия щеше да е превзела цяла Украйна, което беше и първоначалното ѝ желание“.

Според редица анализатори, включително от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), при настоящите темпове на напредване и загуби на руските сили, ще са им нужни няколко десетки години, за да превземат Украйна.

И Путин, и Зеленски били пречка за мира

„Имал съм случаи, в които бях уредил всичко с Путин, а Зеленски не искаше да сключи сделката, което ме шокира. Видяхте малък пример за това, седейки точно на това място“, обърна се Тръмп към журналистите от NYT по време на интервюто, дадено миналата сряда в Овалния кабинет. „После имах случаи, в които беше обратното. Мисля, че сега и двамата искат да сключат сделка, но ще разберем“, твърди републиканецът.

Президентът на САЩ избегна умело въпрос дали все още вярва на Путин, след като не бяха открити никакви разузнавателни данни за удар по резиденцията на диктатора в Новгородска област на 29 декември, както твърдеше Кремъл. Малко след предполагаемата атака с дронове на украинските сили стана ясно, че Москва се стреми по този начин да си спечели предимство в мирните преговори, но дори не се постара да предостави достоверни доказателства: ВИДЕО с взрив при резиденция на Путин: Кремъл даже не си прави труд да е достоверно (ОБЗОР).

„Не знам. Не знам дали това беше истина, или не. Каза ми, че домът му е бил атакуван“, каза Тръмп, визирайки Владимир Путин. Републиканецът обаче останал „недоволен“, че не били събрани доказателства за това.

Ако Путин откаже примирие, ще въоръжи ли Тръмп украинската армия?

Подготвен ли е Тръмп да въоръжи Украйна, за да се защитава тя, в случай че Путин отхвърли мирния план – този въпрос нямаше как да бъде пропуснат от опитните репортери, а президентът на САЩ отвърна, че не иска „да бъде в позиция“ да казва „да“ или „не“. Причината – имал задължението да спаси животи. „Войната не ни струва нищо. Ние правим пари от войната сега, дори след като Байдън похарчи 350 милиарда долара“ за Украйна, претопли стара лъжа Тръмп, тъй като има официални данни от Конгреса, че парите, отпуснати на Киев при Джо Байдън, са поне три пъти по-малко от цитираното число.

„Сключих сделка. Сключих сделка с редкоземните елементи. Казах, че искам да си върна парите, защото Байдън е глупак. Казах: „Искам да си върна парите за Америка“. И сключих сделка за редкоземни елементи, която може да струва много повече от това. Върнах парите. Но този глупак даде 350 милиарда долара“, продължи Доналд Тръмп.

„Така че това, което правя, е да им продавам оръжия, а те плащат пълната цена за оръжията. Аз дори не ги продавам на тях. Продавам ги на НАТО. И както знаете, взех от 2 до 5 процента – НАТО има много пари в момента. Но аз не го правя за това. Правя го, защото искам да спася 25 до 30 000 живота на месец. Не мога да повярвам. Искам да кажа, че половината от един стадион, голям стадион от НФЛ – половината от тези хора умират всеки месец. Това е абсурдно“, заяви американският лидер.

Зеленски „няма карти“

В Овалния кабинет миналия февруари Тръмп заяви, че Зеленски „няма карти“ – реплика, която се превърна в емблемата на това как големите сили решават съдбата на по-малките държави. Американският президент повтори и по-късно, че Киев „няма карти“. Потвърди думите си и сега.

„Това е вярно. Ами, той няма картите. Нямаше ги от първия ден. Той има само едно нещо. Доналд Тръмп. Ако нямаше Доналд Тръмп, това щеше да бъде пълна катастрофа и той го знае, и европейските лидери го знаят, и всички го знаят“, обяви гордо президентът на САЩ.

Попитан ще има ли нов краен срок и нов график за прекратяване на войната в Украйна, Тръмп отвърна: „Е, правим всичко възможно. Не знам колко време ще отнеме (...) Мисля, че ако аз не бях се намесил, това би могло да прерасне в Трета световна война. Нещата се развиваха много зле, много зле. Това вече няма да се случи“.