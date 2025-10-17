Как правилно да наторите градината с оризова вода

Ако сте запален градинар и смятате палците си за най-зелените в квартала, тогава вероятно вече знаете колко важна е ролята на здравето на почвата за поддържането на здравословно зелено пространство. Не е необходимо обаче да имате докторска степен по химия, за да гарантирате, че почвата ви ще остане богата на полезни хранителни вещества.

Вместо това можете да използвате съставки, които обикновено се намират в кухнята, за да дадете на почвата си необходимия тласък. Въпреки че някои хора купуват почвени торове, има няколко начина, по които можете да оползотворите хранителните си отпадъци. Използването на остатъчна оризова вода например може да бъде от голяма полза за вашата домашна градина, макар и не често разглеждана.

За тези, които използват много ориз в домашното си готвене, уверете се, че не хабите мътната оризова вода, след като приключите с измиването му. Измиването на ориза преди готвене може да почисти гранулите от мръсотия и отломки, но също така отмива праха, който се е събрал, когато оризът се блъска и смила. Този страничен продукт е богат на азот, калий и фосфор, което е истинска хранителна добавка за вашата градина. Ето как можете да използвате останалата оризова вода, за да торите градината си.

За да започнете да събирате собствена оризова вода у дома, можете да запазите водата, която обикновено се използва за измиване и почистване на избрания от вас ориз

В чиста купа добавете около 2 до 3 чаши вода към количеството ориз, което използвате за ястието си. Разбъркайте ориза с чисти ръце или лъжица, за да отстраните праха и други отпадъци. Оставете ориза да се накисне за 30 до 45 минути. Когато е готов, разбъркайте го отново бързо, след което го прецедете и изсипете мътната оризова вода в отделна купа или съд. След това тази богата на хранителни вещества оризова вода може да се постави в лейка, за да може лесно да се разпредели в почвата във вашата градина.

За тези, които не изплакват зърната си, все още можете да получите тази полезна течност, след като оризът е сварен. Оставете сместа от ориз и вода да заври. Когато е сварен, прецедете ориза и запазете останалата вода. Ако водата е малко прекалено гъста, можете да я разредите, като добавите още малко вода и я разбъркате. Тъй като не се препоръчва използването на гореща вода върху почвата на растенията, не забравяйте да оставите водата с ориз да се охлади, преди да я разпределите.

Защо оризовата вода е добър тор за вашата градина

Оризовата вода има добър баланс от ниско съдържание на хранителни вещества, като азот – който подпомага процеса на хлорофил, поддържайки листата хубави и зелени, фосфор – добър за здравето на корените и семената, и калий – който се грижи за здравето на цялото растение и помага за предпазване от болести, да не говорим за други полезни ползи. Оризът също така оставя нишесте във водата, когато се изплаква или вари. Тези въглехидрати могат да бъдат абсорбирани от вашите растения и съхранявани, за да добавят енергия, както и да насърчат растежа на бактерии като лактобацили и микоризи. Бактериите помагат на кореновата система на растенията да достигне до минералите и хранителните вещества, които може да са по-трудни за получаване.

Оризовата вода е много достъпна, тъй като е страничен продукт от простото изплакване или варене на ориза и може да се използва във всеки метод за напояване, който използвате. Тя е и по-екологична, тъй като не въвеждате химически тор в градината си, а вместо това се придържате към по-естествени съставки. Въпреки това, както и другите торове, тя трябва да се използва умерено, за да не се стресира почвената система на вашите растения. Обикновено оризовата вода не трябва да се използва повече от веднъж месечно в почвата на градината ви.