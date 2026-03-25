Как правилно да наторите растенията през пролетта

От вида тор до количеството, което ще ви е необходимо, тези 15 стратегии ще ви помогнат да разберете науката, която стои зад това защо може да искате да торите растенията си и как да го направите, така че да спрете да се чувствате изгубени и вместо това да дадете на растенията си хранителните вещества, от които се нуждаят, по най-лесния и безопасен възможен начин.

Разваля ли се торът? 10 съвета за удължаване на срока му на годност

Пролетта е най-подходящото време за започване на рутинно торене на растенията

Случвало ли ви се е да погледнете растенията си през зимата и да си помислите, че им е необходим малък стимулатор? Може да е изкушаващо да предположите, че известно къснозимно подхранване ще им помогне. Но е важно да отложите торенето на растенията си до пролетта, защото тогава те излизат от покой, възобновяват растежните си скокове и всъщност се нуждаят от допълнителни хранителни вещества.

Торенето на растенията извън сезона всъщност може да причини повече вреда, отколкото полза, потенциално причинявайки увреждане на корените. В някои случаи твърде ранното торене може дори да доведе до преждевременно поникване на дърветата, което след това ги излага на наранявания от студ. Вашите растения се нуждаят от известно време за почивка, което е чудесно, защото това означава по-малко градински задължения за вас. След като температурите на почвата станат над нулата обаче, корените се събуждат и възобновяват изтласкването на тези хранителни вещества нагоре по стъблата на растението, така че те ще искат храна. Не забравяйте, че не се фокусирате върху температурата на въздуха - въпреки че и тя е важна - а по-скоро върху температурата на почвата.

Как да изберем правилния тор за растенията

Различните видове почва ще се нуждаят от различни торове

Една от причините, поради които универсалните торове могат да бъдат проблематични, е, че не всички почвени текстури са създадени еднакво, така че ще трябва да коригирате стратегията си съответно. Например, ако почвата ви е тежка от глина, тя вероятно задържа повече вода, което означава, че торът ще се задържи по-дълго, преди да се излуже. Песъчливата почва е по-пореста, така че водоразтворимите торове преминават по-лесно. Това е от голямо значение, когато вливате тор в лейката си, тъй като един и същ обем на лъжичката може да се окаже твърде голям или твърде малък.

Само така е правилно да наторите растенията с оризова вода

Най-лесният начин да разберете от какво е съставена почвата ви е да направите почвен тест. Резултатите обаче могат да отнеме няколко седмици. Ако сте нетърпеливи, опитайте да определите типа на почвата си с ръка . Вземете лъжичка пръст в ръката си и я усетете. Зърнеста ли е или е влажна и на допир като замазка? Ако свиете ръка в юмрук и я отворите, почвата запазва ли формата си или се разпада? Ако е рохкава и зърнеста, най-вероятно съдържа много пясък, докато ковките, плътни почви, които се слепват, ще съдържат повече глина. Познаването на това предварително ще ви помогне да коригирате степента на разреждане, предотвратявайки изгарянето на корените на растенията от тора или превръщането му в твърде слаб, за да има ефект.

Изберете вид тор, който е най-подходящ за температурата на вашата почва

Подобно на текстурата на почвата, температурите на почвата могат да се колебаят и да затруднят тора да действа. Може да е объркващо да решите дали да обърнете внимание на датата на последните слани или на температурата на почвата , така че просто ще го кажем така: Ако температурата на почвата ви е под 10 градуса по Целзий или е замръзнала по-дълго, може да е трудно за гранулирания тор да се разгради. Колкото по-дълго торът стои извън растението, толкова по-вероятно е да се измие с дъждовете или със следващото ви поливане.

Можете да го размахнете и просто да натиснете пръстите си в почвата, за да усетите колко е хладна. Ако изпитвате известно съпротивление и е студена на допир, вероятно долните слоеве на почвата ви са все още замръзнали.

Разберете от какво се нуждаят вашите растения в тора

Има толкова много макро- и микроелементи, че може да се почувствате сякаш сте се върнали в часовете по химия, вместо в градината, така че нека ги разгледаме по-подробно. Растенията се нуждаят от определени видове хранителни вещества, за да растат, цъфтят и дават плодове. Трите основни, които ще намерите на етикета на тор, наречени макронутриенти, са азот (N), фосфор (P) и калий (K). Един от начините да определите кои хранителни вещества са недостижими на вашите растения е като потърсите издайнически признаци, като жълти листа или слаб растеж.

Следват вторичните макронутриенти, които са важни, но не толкова критични, колкото NPK. Това са калций (Ca), магнезий (Mg) и сяра (S). Последните са микронутриентите: Те могат да бъдат включени в тор, но са по-скоро „приятни“, отколкото „абсолютно важни“. Манганът (Mg) и желязото (Fe) са вероятно два от най-често срещаните. След като имате обща представа за хранителните вещества, ще трябва да адаптирате формулата си към вашите растения. Например, царевичните растения се нуждаят от много азот, за да растат, но същото количество може да накара вашите бобови растения да избутат листа вместо шушулки.