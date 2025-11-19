Как правилно да поставите мулч в градината, за да запазите растенията през зимата

Не ви ли харесва чувството да приберете растенията си за зимата, като поставите хубав слой мулч около тях? Това е от полза за растенията ви, като потиска болестите, предпазва голата почва от ерозия и им осигурява изолираща топлина. За съжаление, прилагането на мулч по всяко време може да привлече вредители и е особено рисковано, когато правите грешки. Както безгръбначни (насекоми, червеи, охлюви, голи охлюви), така и гръбначни (полевки, мишки, змии) натрапници могат да бъдат привлечени от вашия мулч.

Често срещани грешки, които привличат вредители, включват използването на мокър мулч, нанасянето на прекалено много пластове и създаването на „вулкани“ от мулч около дървета и растения, използването на грешен вид и поставянето на мулч твърде близо до дома и други конструкции. Въпреки че това почвено покритие е чудесно скривалище както за вредители, така и за полезни видове, можете да избегнете грешки – и да ограничите броя на разрушителните вредители, криещи се във вашия мулч – като същевременно се възползвате от неговите предимства.

Добрата новина е, че по-голямата част от насекомите, открити в мулча, са полезни или поне безобидни. Но ако имате буболечки в компоста си, това вероятно е така, защото мулчът задържа влага. Термитите са особено привлечени от влагата и макар че мулчът винаги ще задържа известна влага, ключовата грешка при мулчирането, допринасяща за проблема ви с вредителите, е използването на мокър мулч.

Животинки като термити са известни като вредители, причинени от влага, които са привлечени от влажен мулч. Други вредители, причинени от влага, включват гъбни комари, които дъвчат корени, ухоластици, които консумират разлагащи се отпадъци и растителни части, и стоножки, които могат да нанесат леко токсично ухапване, подобно на болката от ужилване от оса. Именно когато тези вредители, причинени от влага, проникнат в къщата ви, те стават особено проблематични. Осигуряването на възможно най-сух мулч, дори при зимен сняг, може да ви помогне да спечелите битката срещу вредителите, причинени от влага, във вашия компост.

Натрупване на твърде много мулч и създаване на „вулкани“

Може да се изкушите да натрупате мулч, за да осигурите. Тази зимна изолация, но по-малкото е повече. Твърде дебелият слой мулч е грешка, която привлича насекоми, както и по-големи вредители - полевки, мишки и змии. Наличието на твърде обилно нанесен мулч може да привлече тези вредители, особено когато се прилага в това, което е станало известно като „вулканична“ форма. Това се случва, когато голямо количество мулч се постави около дърво или растение във формата на вулкан. Вместо това, мулчът трябва да лежи плоско и на практика никакъв мулч не трябва да докосва ствола на дървото.

Гризачите могат да гризат дърво, обградено от вулкан. Привлечени от дебелите слоеве мулч, както мишките, така и полевките търсят подслон, като се заравят в тези слоеве и изяждат богатия на хранителни вещества дървесен слой под кората. Наличието на насекоми във вулкана може да допринесе за болести. Мулчиращите вулкани могат да повредят и дори да убият дървета, а в процеса вредители като местните пробиващи растения могат да атакуват дървета в уязвимо състояние.

За да защитите дървото си през зимата, не поставяйте повече от 5 до 7,5 см слой мулч. Термитите, например, ще бъдат отблъснати от слоеве мулч с дебелина по-малка от 10 см. Както за полевките, така и за мишките, използването на тънък слой ще направи мулча по-малко привлекателен като уютно място за свърталище. Колкото по-тънка е купчината мулч, толкова по-малко защитени ще се чувстват вредителите, което ще направи мулча по-непривлекателен. И просто кажете „не“ на мулчиращите вулкани.

Използване на вид мулч, който привлича вредители

Органичният материал в мулча може да осигури зимна храна за някои вредители. Например, охлювите и голи охлюви са привлечени от мулч, направен от листа. Ако използвате листа, поставянето на мулч в градината ви също може да привлече скачащи червеи. Ограничаването на листата до минимум и слоят мулч до само 2,5 см ще помогне за възпиране на тези вредители. Можете да използвате листа, ако първо ги компостирате; охлювите ядат разлагащ се материал, така че ако той вече е разложен, те не се интересуват. Опитайте едър, дървесен вариант, който охлювите и голи охлюви не харесват, и избягвайте използването на окосена трева в мулча. Сред органичните мулчове, кедровият мулч, който съдържа съединението туйон, е най-добрият вид мулч, който да използвате, ако искате да държите буболечките далеч , но може да възпре и полезните насекоми. Дървените стърготини от арбористи са друг вариант, тъй като съдържат химикали, токсични за насекомите вредители.

6 от най-добрите материали за мулчиране през есентаВъпреки че органичните мулчове са полезни за растенията, които защитават, екстремните случаи на нашествие на вредители може да сигнализират за необходимост от преминаване към неорганичен мулч. Това е особено вярно през зимата, когато вредителите отчаяно търсят храна и няма да я намерят другаде. Чакълът е озеленителен материал, който действа като бариера около дома ви, за да държи гризачите навън , и може да се използва и като неорганичен мулч, ако имате сериозен проблем с тези вредители.

Поставяне на мулч на грешните места

Накрая стигаме до грешките при поставянето на мулч. Градината ви може да изглежда гола през зимата, което ви кара да добавяте мулч за допълнителен цвят и за запълване на мъртви места, особено около дома ви. Но мулчът не трябва да се трупа нито директно до дървета, нито до къщи и други конструкции. Термитите са привлечени от дървесен или влажен мулч и лесно биха могли да влязат в къщата ви, ако е наблизо. Следователно, не бива да разстилате мулч точно до къщата си, ако не искате нежелани гости . Гипсовите бръмбари, подобно на термитите, са проблем в близост до домовете, тъй като те заразяват стени, които току-що са били измазани.