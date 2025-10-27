Как правилно да се грижите за дървото на парите, за да цъфти?

Дървото на парите не е просто красив сукулент. То е растение, което може да живее десетилетия, да радва с дебели, лъскави листа и дори да цъфти с кремави или бели цветове през зимата, ако се грижите правилно за него. Опитният градинар Марта Стюарт споделя какво включва правилната грижа за това стайно растение.

Правилна грижа за дървото на парите

Изберете лека, добре дренирана почва, подобна на тази, използвана за отглеждане на кактуси и други сукуленти. Това ще предотврати гниене на корените. Най-подходящ е каменист или песъчлив субстрат.

Растението обича ярка, но разсеяна светлина. Первазът на прозореца с южно изложение, който получава 4+ часа непряка слънчева светлина, е идеален. Твърде много светлина може да оцвети листата в лилаво или червено.

Сукулентите не обичат да бъдат преполивани. Поливайте само когато почвата е напълно суха, обикновено веднъж на 1-2 седмици през топлите месеци и по-рядко през есента и зимата.

През пролетта и началото на лятото можете да подхранвате растението веднъж месечно със слаб тор за стайни растения. Прекомерното торене с азот може да направи листата меки и да промени формата на короната.

Оптималната температура е над 7 градуса по Целзий, ниската влажност не е вредна. Сукулентът не е устойчив на замръзване, затова го внесете на закрито през студения сезон.

Подрязването помага на дървото на парите да остане компактно и красиво, а младите растения лесно се оформят във форма, наподобяваща дърво. Необходимо е да скъсите стъблата до желаната дължина. По отношение на формата, премахнете клоните там, където се срещат с други.

Най-добре е пресаждането да се прави на всеки 2-3 години или когато растението стане тежко. Саксията трябва да е малко по-голяма, с дренажни отвори.

Ако растението е нападнато от листни въшки, отстранете ги с помощта на памучен тампон, напоен със спирт или специален сапун. Този метод помага и при паякообразни акари.

При бактериално гниене отрежете засегнатите части, за да предотвратите разпространението.

Дървото на парите е идеален избор за растение за дома, особено за тези, които искат растение с висока декоративност, което е непретенциозно в грижите за него. С правилното поливане, осигруяване на подходяща светлина и правилна резитба, този сукулент ще ви радва години наред и ще се превърне в истинско "дърво на щастието" за дома ви.

