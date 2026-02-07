Как да отглеждате правилно бамбук на щастието

Как да торите и да се грижите за растение с късмет от бамбук

Смята се, че щастливият бамбук носи просперитет и на собственика си и се предлага в множество привличащи вниманието варианти (благодарение на професионални производители, които придават на това растение сплетени, усукани или накъдрени форми). Въпреки че е родом от Африка, щастливият бамбук обикновено се доставя от Китай или Тайван.

Нова диета, която предизвика фурор: вода с бамбук

„Най-завладяващата характеристика на щастливия бамбук е, че всъщност не е бамбук!“, споделя Екта Чаудхари, градинар и основател на платформата за зелен живот Garden Up . „Растението, което ценим заради сложните му, скулптурни стъбла и дълги, заострени листа, всъщност е вид драцена ( Dracaena sanderiana )“, добавя Джон ВанЗил, майстор градинар и автор на „Стайни растения за здравословен дом “.

Късметлийският бамбук е издръжлив и лесен за отглеждане, стига да следвате няколко прости правила, препоръчани от експерти. Ако сте собственик на домашен любимец, уверете се, че растението е недостъпно за вас – то е токсично за животните.

Още: Как да "актвирате" бамбука на щастието, за да ви донесе късмет

Как да засадите и поливате щастливо бамбуково растение

Когато е засаден в контейнери , щастливият бамбук може да вирее в обикновена почва за саксии и да се полива целогодишно. Но „повечето щастливи бамбуци днес се продават като напълно водно растение, което вирее в обикновена вода“, казва ВанЗил. Когато хидратирате чувствителните му към хлор корени, изберете „чиста дестилирана или бутилирана вода“, казва Чаудхари, и оставете водата да престои една нощ или, още по-добре, оставете я неподвижна в отворен контейнер за 24 часа (за да се гарантира, че хлорът и флуоридът се изпаряват), преди да полеете растението си.

В крайна сметка, спазването на постоянен график за поливане е ключово за отглеждането на здрав и щастлив бамбук. Това включва месечно освежаване на водата на растението и „не забравяйте да допълвате контейнера между смяната на водата, така че корените винаги да са покрити“, казва ВанЗил. „Ако водата стане мътна или мръсна, време е да я смените.“

Как да торите и да се грижите за растение с късмет от бамбук

Още: Използваха бамбук за създаването на биоразградима пластмаса

Късметлийският бамбук остава сравнително малък, достигайки „максимална височина от около 100 сантиметра“, казва Чаудхари; той расте „по-бързо в добре дренирана, богата на хранителни вещества почва , която се нуждае от торене веднъж месечно“. Тъй като това растение черпи азот директно от водата си, то има минимални нужди от торове. Добавянето на една или две капки „висококачествен, балансиран тор, когато сменяте водата, ще осигури силен растеж на листата“, казва ВанЗил, който препоръчва специални торове, формулирани за късметлийски бамбук или хидропонни системи.

Какви тънкости има в засаждането на бамбук в градината?

Що се отнася до изискванията за светлина на този сорт ? Предназначен за средно до добре осветени закрити пространства, щастливият бамбук расте най-добре на „сянка или на ярка, филтрирана слънчева светлина“, казва Чаудхари. Щастливият бамбук е по-издръжлив, отколкото си мислите: той може да се справи с „условия на слаба светлина за дълги периоди, без да падат листата му“, казва ВанЗил, което го прави „перфектното настолно растение за офиси и закрити пространства, където други растения може да се затрудняват“.