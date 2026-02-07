Растения, които никога НЕ трябва да купувате като разсад

Купуването на разсад от местния разсадник е лесен начин да ускорите вегетационния период. Отглеждането на растения от разсад може да бъде желана алтернатива на сеитбата от семена, която често изисква повече време и планиране. Въпреки това, някои растения имат по-успешен темп на растеж, когато са директно засети. Пресаждането на разсад в земята от контейнерите, в които се продава, може да шокира някои растения и да попречи на растежа. По-долу споделяме растенията, които експертите по градинарство казват, че никога не трябва да купувате като разсад.

Слънчогледи

Слънчогледите ( Helianthus annuus ) растат бързо и изглеждат красиво в масови засаждания. „С толкова много сортове, от които да избирате, вариациите във височината и външния вид могат да създадат уникални композиции в градината“, казва Деймън Абди от Изследователската станция Хамънд в Агроцентра на Държавния университет на Луизиана.

Но те се отглеждат по-добре от семена, отколкото от разсад. „При силно развит стержнев корен, директната сеитба може да е по-добра, за да се избегне нарушаване на развитието на корена и увреждащ растеж“, казва Абди. Когато разсадът се появи от почвата, проредете го, за да осигурите на слънчогледите достатъчно място за растеж.

Тиквички

Тиквичките, включително тиквички, пъпеши, краставици, тикви и кратуни, развиват основен корен, който преминава в разпростираща се влакнеста коренова система с растежа им. „Въпреки че не разчитат единствено на един-единствен, дълбок корен, те все още са много чувствителни към нарушаване на корените, когато са млади“, казва Натали Крист, сертифициран дизайнер на устойчиви градини от Нюйоркската ботаническа градина.

Тъй като тиквите растат толкова бързо, те се нуждаят от непрекъснато разширяване на корените, за да се установят правилно, казва Крист. Пресаждането на разсад често причинява шок поради промени в почвените условия, нивата на влажност и повишеното излагане на слънце, което може да бъде стресиращо за бързорастящите растения.

Моркови

Морковите ( Daucus carota ) имат централен корен, желаната част на растението. По-добре е този зеленчук да се отглежда от семена, вместо да се пресажда, защото пресаждането увеличава риска от увреждане на корена. „Пресадените моркови могат да показват признаци на деформиран растеж на корена, което може да ги направи по-малко привлекателни“, казва Абди.

Репички

Подобно на морковите, репичките са растения с кореновидни корени, които не реагират добре на пресаждането. „Въпреки че кореновите корени изглеждат големи и здрави, те имат по-малка обща повърхност в сравнение с влакнестите корени, което затруднява възстановяването им“, казва Крист. „Ако закупите растение с кореновидни корени от разсадник и коренът му е повреден или извит в саксията, вероятно ще се затрудни да се закрепи правилно.“

Тя добавя, че това важи и за цвеклото, пащърнака и ряпата. Тези растения с кореново коренище са по-щастливи, когато могат да прекарат живота си на едно място необезпокоявани, казва Крист.