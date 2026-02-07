Стайни растения, които виреят под изкуствена светлина, според градинарите

Всички стайни растения се нуждаят от светлина, за да виреят, но през по-студените месеци естествената светлина често не е достатъчна. Затова се намесват лампите за отглеждане на растения.

Лампите за отглеждане на растения могат да допълнят естествената слънчева светлина или да я заменят изцяло в тъмни помещения. Не всяко растение реагира по един и същи начин, но много популярни стайни растения могат да виреят под изкуствена светлина. „ Лампите за отглеждане на растения всъщност могат да осигурят по-голяма постоянство от прозорците, особено през зимата“, добавя Брит Париш, консултант по растения и преподавател по стайни растения.

Използване на лампи за отглеждане

Светлината е най-важният елемент за здравите стайни растения, така че качеството и интензитетът на вашата светлина за отглеждане, както и продължителността на използването ѝ, ще играят важна роля в растежа на растенията, според Университета на Мериленд .

Като цяло, червените, далечночервените и сините дължини на вълните са най-важни за развитието на растенията – качествените лампи за отглеждане ще осигурят поне всичките три дължини на вълните или, още по-добре, ще осигурят светлина с пълен спектър, която по-точно имитира естествената слънчева светлина.

За да помогнете на растенията си да процъфтяват, опитайте се да съобразите интензитета, разстоянието и продължителността на осветлението за отглеждане с това, което биха получили в естествената си среда. Например, устойчив на сянка потос ще се справи много по-добре с по-нискоинтензивно осветление, отколкото слънцелюбив кактус.

„Вашите растения ще ви кажат, ако нещо не е наред“, казва Париш. Внимавайте за бледи листа, разтягане или забавен растеж – това са добри индикации, че трябва да коригирате нивата на осветление. С правилната настройка, лампите за отглеждане могат да поддържат стайните растения здрави и да растат целогодишно – дори когато слънчевата светлина е оскъдна.

Потос

Потосът ( Epipremnum aureum ) е лианово растение, произхождащо от подлесъка на тропическите дъждовни гори.

„Те не изискват интензивна светлина и реагират добре на постоянна, умерена, изкуствена светлина“, казва Париш. Добавянето на лампи за отглеждане може да помогне на растението ви да развие по-пълни лози с по-близко разстояние между листата.

Тя препоръчва осветление със среден интензитет в продължение на четири до шест часа всеки ден, като лампите се поставят на разстояние около 30 до 45 сантиметра от листата. „По-плътните междувъзлия и по-силното разпръскване на светлината са признаци, че светлината е ефективна“, казва Париш.

Филодендрон

Подобно на потоса, филодендроните са местни за тропическите гори и обикновено растат като лози около стволовете на дърветата под короните им. Това ги прави отлични кандидати за изкуствена светлина със средна интензивност, казва Париш.

Тя препоръчва не повече от шест до осем часа изкуствена светлина на ден; избягвайте да поставяте лампи твърде близо до листата.

„Тънките листа могат да изгорят“, казва Париш. При подходящи условия на осветление ще забележите, че новите издънки са компактни, а не разтегнати.

Молитвени растения

Калатеята и марантата също произхождат от тропическите гори и виреят по горския под. Не е изненадващо, че те предпочитат постоянна, индиректна светлина и са чувствителни към твърде много светлина. Тези растения имат репутацията на драматични, така че постоянството ще бъде по-важно от яркостта.

За да осигурите светлината с нисък до среден интензитет, която тези растения предпочитат, дръжте лампите си за отглеждане доста над листата на растението и ги дръжте включени не повече от шест до осем часа всеки ден. Ако листата ви започнат да се извиват, тогава растението ви може да се опитва да се предпази от твърде много светлина и трябва да намалите светлината съответно.