Как да размножаваме късметлийски бамбук

Как да се грижим за резници от късметлийски бамбук

Късметлийският бамбук ( Dracaena sanderiana ) е популярно тропическо стайно растение , което вирее на ярка светлина и добре дренирана почва. Може да се отглежда на закрито или на открито в топъл климат. Ако обичате своя късметлийски бамбук и искате повече растения около дома или в градината си, можете да го направите чрез размножаване. Размножаването е градинарска техника, която включва вземане на резници от родителско растение и пресаждането им в почвата или отглеждането им във вода, за да се образуват нови растения. По-долу експерти по градинарство споделят своите съвети за най-добрите изпитани методи за размножаване на късметлийски бамбук.

Кога да размножаваме късметлия бамбук

Размножаването на щастливия бамбук зависи от това къде се отглежда - на закрито или на открито. „Като стайно растение, повечето тропически растения могат да се размножават целогодишно, когато се отглеждат на закрито или в оранжерия “, казва Тереза ​​Уоткинс, ландшафтен дизайнер, автор на градински книги и синдикиран радиоводещ на Better Lawns and Gardens. „За тези, които живеят в зона 10 или 11 с щастлив бамбук на терасата или засаден на открито, е най-добре да изчакат до пролетта или лятото, за да вземат резници за размножаване.“

Как да размножаваме късметлия бамбук в почвата

Размножаването на щастлив бамбук в почвата е често срещан и надежден метод. Прави се чрез отстраняване на стъблата от растението и засаждането им в добре дренирана почвена смес. Следвайте тези стъпки от Андрю Бънтинг, вицепрезидент по градинарство в Пенсилванското градинарско дружество, за да размножите успешно щастлив бамбук в почвата.

Използвайки остри, чисти ножици, отрежете стъбло от върха на растението с дължина от 10 до 15 см.

Отстранете листата от долните две трети на стъблото.

Навлажнете долната част на резника и го потопете в хормон за вкореняване, като покриете долната част от стъблото. Това помага за насърчаване на развитието на корените.

Напълнете контейнер с добре дренирана почва за саксии. Смеси, които съдържат перлит, са особено полезни за дренаж, казва Бънтинг.

Създайте пилотен отвор в почвата и поставете резника на дълбочина

Внимателно уплътнете почвата около основата, за да осигурите сигурно закрепване на резника.

Поддържайте почвата влажна, но не и мокра, и поставете резника на място, което получава непряка слънчева светлина. Корените ще се образуват след около три до четири седмици.

Как да размножаваме щастлив бамбук във вода

Един от най-бързите начини за размножаване на щастлив бамбук е да вземете резници от стъбла и да ги поставите в буркан с вода. След като корените са добре утвърдени, можете да преместите растението от стъкления буркан или ваза и да го пресадите в съд с добре дренирана почва.

С помощта на остри, чисти ножици отрежете стъбло от върха на растението с дължина от до 5 инча.

Отстранете листата от долните две трети на стъблото.

Напълнете плитък буркан наполовина с дестилирана или бутилирана вода, тъй като чешмяната вода съдържа хлор, който може да повреди резниците, казва Бънтинг.

Добавете слой от грахов чакъл на дъното на контейнера.

Поставете резника в буркана, като позиционирате здраво от един до два инча от стъблото в чакъла.

Сменяйте водата периодично, за да я поддържате чиста.

Корените трябва да започнат да се развиват в рамките на две до четири седмици. След като корените са добре утвърдени, резниците могат внимателно да се извадят от буркана и да се засадят в контейнери с диаметър 10 см, като се използва стандартна почва за саксии, казва Бънтинг.

Как да се грижим за резници от късметлийски бамбук

След като размножите резниците си, поставете ги на място, което получава ярка, непряка слънчева светлина. Ако сте засадили резниците в почва, поддържайте я влажна, но не подгизнала. Ако сте поставили резниците във вода, сменяйте водата на всеки няколко дни, за да предотвратите увреждането им от бактерии.