Какви грешки при ашладисване на лимон допускаме много често

Ашладисването на лимон е умение, което спестява години чакане: сменяте сорт, подмладявате растение и преодолявате проблемни почви. Успехът обаче не идва от късмета, а от детайлите. В следващите редове ще откриете най-честите грешки и как да ги избегнете, за да постигнете сигурно прихващане още този сезон.

Неподходящ момент и трудна за работене кора

Най-честата грешка е да се работи, когато кората не „слиза“ лесно. За лимоните Т-присаждането е най-успешно при активно сокодвижение, а чип-присадката е по-подходяща, когато растението не расте активно. Прекалено ранните опити водят до „сълзене“ и отмиване на тъканите, а летните жеги изсушават калема преди да се образува калус.

Сух или неправилно съхранен калем

Вторият капан е сухият или прераснал калем. Калемите трябва да са от здрави едногодишни пръчки, с 2-3 пъпки, съхранени хладно и леко влажно до момента на работа. Пъпката се изрязва непосредствено преди поставяне и се пази от изсъхване; забавянето дори с минути намалява шанса за прихващане.

Неточен контакт на камбия

Дори перфектната техника се проваля, ако камбиалните слоеве не съвпаднат. При еднакъв диаметър копулацията с „езиче“ дава голяма контактна площ. При по-дебела подложка работете с клин или кора-присадка, като целите поне от едната страна кората на калема да продължи линията на кората на подложката. Без този контакт калусът е бавен и неравномерен.

Мръсни или тъпи инструменти и пипане на срезовете

Тъпият нож разкъсва влакната и оставя грапави рани, които зарастват трудно. Мръсните остриета пренасят болести по дървесината. Поддържайте ножа остър и го дезинфекцирайте между растенията. Не докосвайте с пръсти оголените срезове на пъпката или подложката – мазнините и микробите възпрепятстват срастването.

Слаба превръзка и липса на запечатване

Неточното стягане оставя въздушни джобове и изсушава съединението. Присадната лента трябва да покрива плътно всички разрези, без да „задушава“ тъканите. При Т-пъпкуване лентата се сваля след 2-3 седмици; ако остане прекалено дълго, се врязва в младата кора. Откритите рани по подложката се запечатват, за да се ограничи изпарението.

Пропуснато „форсиране“ и оставени сукери

След прихващане пъпката често не тръгва, ако върхът на подложката доминира. Честа грешка е да не се извърши „форсиране“ – частично прегъване или съкращаване над пъпката, което пренасочва соковете. Също толкова вредно е да се оставят издънки под мястото на присадката: те „крадат“ енергия и могат да изместят желания сорт.

Работа върху болно или неподходящо стъбло

Присаждане върху дървесина с кафяви некрози, напукана кора или видим стрес забавя калусообразуването и отваря вход за инфекции. Лимоните са чувствителни към редица патогени и вирусоподобни болести, затова използвайте здрав материал и, където е възможно, удостоверено чисти калеми. При големи диаметри предвидете „медицински“ клон – оставете една клонка за подхранване, която по-късно ще премахнете.

Неподходящи условия след присаждането

Друг чест пропуск е да се остави присадката на пряко обедно слънце и сух вятър. Първите 1-2 седмици засенчете леко и поддържайте умерена влажност. Поливането трябва да е редовно, но без подгизнала почва. Фиксирайте калема към колче, за да не се разклати при вятър – микродвиженията прекъсват новите връзки.

Прекомерни срезове и „подстригване“ на пъпката

Някои градинари изрязват твърде много кора около щитчето или „обезопасяват“ пъпката с излишни дребни срезове. Всеки допълнителен разрез увеличава риска от изсъхване. Дръжте щитчето тънко, гладко и достатъчно дълго, за да контактува стабилно. Поставяйте го бързо и го обгърнете изцяло под кората.

Неподходящи материали и импровизации

Електроизолационни ленти, канцеларско тиксо и найлонови торбички често задържат прекомерна влага, плъзгат се или се врязват в кората. Използвайте присадни ленти, които се разтягат равномерно и позволяват контролирано дишане. Замазките за рани трябва да са предназначени за овощни дръвчета, а не за строителни цели. Импровизираните решения работят рядко и най-често водят до изсъхване или инфекции.

Грешките при ашладисване на лимон са предвидими и предотвратими: неподходящ момент, сух калем, неточен камбиен контакт, мръсни инструменти, лоша превръзка, липса на форсиране и неблагоприятни условия след това. Когато управлявате тези детайли, шансът за прихващане нараства многократно. Работете спокойно и систематично, наблюдавайте реакцията на растението и коригирайте. С всяка успешна присадка ръката ви става по-сигурна, а резултатът – по-стабилен.