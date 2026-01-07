Никол Кидман и Кийт Ърбан се разведоха официално: За какво се споразумяха

Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си. Двойката обяви през септември 2025 г., че се е разделила след 19 години брак, а на 6 януари 2026 г. официално финализираха раздялата си в съд в Нашвил. Според документи, получени от Us Weekly, нито Никол, нито Кийт ще плащат издръжка или подкрепа, а 58-годишната актриса ще има основни попечителски права над дъщерите им Сънди – 17-годишната Съндей и 15-годишната Фейт. Няма да се плаща месечна издръжка за децата.

Nicole Kidman, Keith Urban Finalize Divorce, Ending Nearly 20-Year Marriage | Z100 New York https://t.co/5tISqqrQEg pic.twitter.com/cXlz7znD1B — Z100 New York (@Z100NewYork) January 6, 2026

Раздяла без скандали

Когато Никол Кидман подаде молба за развод, посочвайки несъвместими различия, в съдебните документи бяха подробно описани плановете за отглеждането на децата, за които се бяха договорили.

Кидман и Ърбан се съгласиха да не говорят лошо един за друг или за семействата на другия родител и да „насърчават всяко дете да продължава да обича другия родител и да се чувства комфортно и в двете семейства“. Двамата бяха задължени да посетят семинар за родителство в рамките на 60 дни от подаването на молбата за развод.

Според документите актрисата ще бъде основният родител. Тя ще прекарва с дъщерите си 306 дни годишно, а кънтри певеца – 59 дни.

Холивудската звезда подписа плана за родителски грижи на 6 септември, повече от седмица след като съпругът ѝ подписа документите на 29 август.

Двамата са се отказали от всякаква издръжка за съпруга и децата. Въпреки това, една клауза гласи, че хитовият изпълнител е изпълнил предварително „задълженията си за издръжка на децата“. Освен това, всеки от тях ще запази собствените си активи, което подсказва, че са имали предбрачен договор.

Макар че планът за отглеждане на децата и „споразумението за разтрогване на брака“ са били подписани преди Никол Кидман да подаде молба за развод, източници разкриха, че актрисата от е „взела внезапно решение“ да подаде документите си, за да сложи официално край на брака си, пише БГНЕС.

