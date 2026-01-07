Кметът на "Младост" тръгна на война в съда заради казус с небостъргач на бул. "България"

Кметът на район "Младост" Ивайло Кукурин съобщи, че е подал жалба до Административен съд – София срещу Решение №1092 на Столичния общински съвет, прието на 18 декември 2025 г. С това решение беше дадено предварително съгласие за замяна на частен имот в район "Триадица" с имот – частна общинска собственост, намиращи се на територията на район "Младост". Кукурин смята, че решението е нищожно и незаконосъобразно поради допуснати съществени нарушения на закона.

За кой имот става въпрос - говорим за продължаващия 8 години казус с желанието на НИКМИ да строи небостъргач на кръстовището на булевардите "Петко Тодоров" и "България". Actualno.com подробно описа през годините случая - Още:

Според Кукурин обаче решението сега НИКМИ да бъдат обезщетени с имот в "Младост" и на ъгъла на "Петко Тодоров" и "България" да има парк е прието въз основа на доклад, внесен от некомпетентен орган, без участие на кмета на район "Младост", който по силата на закона отговаря за управлението и стопанисването на общинските имоти на територията на района. В жалбата се посочва още, че процедурата е проведена при липса на валидно предварително съгласие от страна на надлежно оправомощен орган, както и въз основа на оценки, които не доказват реална равностойност на заменяните имоти, с което се застрашава общественият интерес и законосъобразното управление на общинската собственост.

По оценка на Кукурин с приетото решение район "Младост" се лишава от ключов общински терен с площ 10 425 кв. м., който би могъл да послужи за обезщетяване на най-малко 10 имота от междублоковите пространства в района. Кукурин, който беше в основната на управленското разцепление в групата на ПП-ДБ в София, след като с кмета на район "Люлин" Георги Тодоров решиха да я напуснат, казва - решава се проблем на "Триадица" със застрояването, задълбочават се проблеми на "Младост".

Ивайло Кукурин подготвял и сигнал до прокуратурата, че оценките на имотите по заменката не отразявали реалната им пазарна стойност. Кметът на "Младост" добавя, че е внесъл и поредно писмо до столичния кмет Васил Терзиев, с което настоява да бъде създадена работна група за цялостно и устойчиво решаване на проблемите със застрояването в изградените жилищни комплекси. В писмото се подчертава, че независимо от изхода на съдебното производство е необходимо да се търси дългосрочно решение за обезщетяване на собствениците на имоти в междублоковите пространства на "Младост". Според Кукурин към настоящия момент свободните терени, с които район "Младост" разполага, са предимно озеленени междублокови пространства или имоти с множество подземни комуникации, което ги прави неподходящи за обезщетяване.