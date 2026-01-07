Кабинетът подаде оставка:

Кметът на "Младост" тръгна на война в съда заради казус с небостъргач на бул. "България"

07 януари 2026, 08:56 часа 498 прочитания 0 коментара
Кметът на "Младост" тръгна на война в съда заради казус с небостъргач на бул. "България"

Кметът на район "Младост" Ивайло Кукурин съобщи, че е подал жалба до Административен съд – София срещу Решение №1092 на Столичния общински съвет, прието на 18 декември 2025 г. С това решение беше дадено предварително съгласие за замяна на частен имот в район "Триадица" с имот – частна общинска собственост, намиращи се на територията на район "Младост". Кукурин смята, че решението е нищожно и незаконосъобразно поради допуснати съществени нарушения на закона.

За кой имот става въпрос - говорим за продължаващия 8 години казус с желанието на НИКМИ да строи небостъргач на кръстовището на булевардите "Петко Тодоров" и "България". Actualno.com подробно описа през годините случая - Още:

Според Кукурин обаче решението сега НИКМИ да бъдат обезщетени с имот в "Младост" и на ъгъла на "Петко Тодоров" и "България" да има парк е прието въз основа на доклад, внесен от некомпетентен орган, без участие на кмета на район "Младост", който по силата на закона отговаря за управлението и стопанисването на общинските имоти на територията на района. В жалбата се посочва още, че процедурата е проведена при липса на валидно предварително съгласие от страна на надлежно оправомощен орган, както и въз основа на оценки, които не доказват реална равностойност на заменяните имоти, с което се застрашава общественият интерес и законосъобразното управление на общинската собственост.

По оценка на Кукурин с приетото решение район "Младост" се лишава от ключов общински терен с площ 10 425 кв. м., който би могъл да послужи за обезщетяване на най-малко 10 имота от междублоковите пространства в района. Кукурин, който беше в основната на управленското разцепление в групата на ПП-ДБ в София, след като с кмета на район "Люлин" Георги Тодоров решиха да я напуснат, казва - решава се проблем на "Триадица" със застрояването, задълбочават се проблеми на "Младост".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Ивайло Кукурин подготвял и сигнал до прокуратурата, че оценките на имотите по заменката не отразявали реалната им пазарна стойност. Кметът на "Младост" добавя, че е внесъл и поредно писмо до столичния кмет Васил Терзиев, с което настоява да бъде създадена работна група за цялостно и устойчиво решаване на проблемите със застрояването в изградените жилищни комплекси. В писмото се подчертава, че независимо от изхода на съдебното производство е необходимо да се търси дългосрочно решение за обезщетяване на собствениците на имоти в междублоковите пространства на "Младост". Според Кукурин към настоящия момент свободните терени, с които район "Младост" разполага, са предимно озеленени междублокови пространства или имоти с множество подземни комуникации, което ги прави неподходящи за обезщетяване.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
заменка Стрелбище Младост НИКМИ Ивайло Кукурин
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес