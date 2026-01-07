Актуални данни за загиналите в удара срещу Венецуела

Най-малко 75 души са загинали по време на американската военна операция за залавяне на президента на Венецуела Николас Мадуро, съобщи The Washington Post, позовавайки се на свои източници. Според тях броят на загиналите варира от 67 до 80. Сред жертвите са, както членове на венецуелските и кубинските сили за сигурност, така и цивилни, попаднали в епицентъра на интензивната престрелка в комплекса на Мадуро в Каракас. Значителният брой на загиналите потвърждават изявленията на американския президент Доналд Тръмп, който нарече операцията „ефективна“, но също така призна, че е била „много брутална“.

Американски войници

Около шест американски войници бяха ранени по време на удара. Някои от тях са получили огнестрелни рани по време на сблъсъците в комплекса на Мадуро. Част от ранените бяха откарани в Медицинския център на армията на САЩ в Тексас, където са били оперирани. Пентагонът съобщи, че двама военнослужещи все още се лекуват, докато останалите вече са се върнали на служба.

„Фактът, че тази изключително сложна и изтощителна мисия беше изпълнена с минимални жертви сред нашите войски, е доказателство за високото ниво на подготовка на обединените сили“, заявиха от Пентагона.

Снимка: Getty images

Операцията беше ръководена от членове на елитното подразделение „Делта Форс“, подкрепено от 75-ти рейнджърски полк и 160-ти авиационен полк за специални операции. Хеликоптерите излетяха от американски военни кораби край бреговете на Венецуела и се приближиха до целите си на изключително ниска височина, за да не бъдат забелязани. По време на кацането те попаднаха под интензивен наземен огън и отвърнаха на огъня. Един от хеликоптерите беше уцелен, но успя да продължи да лети.

Подробности за операцията бяха представени на членовете на Конгреса тази седмица по време на брифинг при закрити врати. Според един служител, предвид мащаба и интензивността на боевете, е „почти чудо“, че не е имало жертви сред американските военни.

