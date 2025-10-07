Какво да направите, ако кактусът е започнал да изсъхва

Забелязали сте, че любимият ви кактус внезапно е станал мек на допир, е загубил еластичността си или дори се е сбръчкал и е започнал да вехне? Не се паникьосвайте! Това е SOS сигналът на растението и колкото по-скоро разберете причината, толкова по-големи са шансовете ви да го спасите. Омекналото и сбръчкано стъбло е първият и най-очевиден признак на дехидратация. Не винаги липсата на влага е причината за това.

Кактусът съхне: Какви са причините и как да спасите растението?

Първото нещо, което ви вероятно се досещате, виждайки вехнещ кактус, е, че той не получава достатъчно вода. Кактусите не обичат често поливане, но също така не понасят пълна суша. Ако кактусът ви омекне през зимата, когато поливането е минимално, вероятно това не е проблемът.

Много по-често причината е прекомерното поливане. Излишната влага всъщност може да доведе до гниене на корените. В резултат на това растението не може да абсорбира вода и стъблото започва да губи еластичността си. Тази ситуация е особено опасна през студения сезон, когато влагата се изпарява по-бавно, което увеличава риска от гниене.

През есента, с началото на отоплителния сезон, въздухът в апартаментите става много сух. Тази среда може лесно да унищожи любимите ви растения, особено ако са разположени близо до радиаторите. Сухият въздух извлича влага от кактусите, което може да доведе и до свиване на стъблата.

Друга възможна причина е нападението от вредители. Някои насекоми, като брашнести червеи и коренови акари, се хранят с растителен сок, отслабвайки растението и причинявайки деформация на стъблото. Внимателно огледайте кактуса за вредители. Ако видите признаци на увреждане (тъмни петна или насекоми), третирайте почвата със специален дезинфектант и напръскайте кактуса с чеснова вода.

Ако стъблото е значително омекнало или показва признаци на гниене, растението трябва незабавно да се пресади. Внимателно извадете кактуса от саксията с пинсета, отстранете всички повредени корени и третирайте отрязаните повърхности с фунгицид. Пресадете растението в прясна, добре дренирана почва. Не го поливайте поне две седмици. Оставете растението да се аклиматизира само към новите условия.

Най-доброто, което можете да направите за едно „стресирано“ растение, е да го преместите на остъклен, но неотопляем балкон. Запомнете: колкото по-далеч е кактусът от радиатора, толкова по-добре ще вирее. Осигурявайки на вашия кактус оптимална среда за развитие, той дълго ще ви радва със свежестта си.

