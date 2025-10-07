Как да подготвите кактусите за зимата?

Oтоплителният сезон е истинско изпитание за кактусите. Внезапната промяна в условията на околната среда може да бъде сериозен стрес за тези растения. Докато навън е студеното време, а радиаторите работят у дома, е време да обърнете допълнително внимание на тези непретенциозни на пръв поглед стайни растения и постепенно да ги подготвите за зимата. За разлика от хората, кактусите не обичат високите температури в средата на зимата. Те предпочитат да зимуват по това време. Затова основната ви задача е да осигурите на любимите си растения период на почивка.

Грижа за кактусите през зимата

Оптималната температура за повечето видове кактуси е между 10 и 15 градуса по Целзий. Ако не е възможно, да създадете такива температурни условия, опитайте се поне да преместите кактусите далеч от радиаторите и да проветрявате помещението възможно най-често. Но имайте предвид: течението е вредно за тях!

През зимата поливането трябва да се намали до минимум или да се спре напълно. Основното правило е да се полива като се използва малко, а не прекалено много вида. Преполиването, съчетано с ниски температури, може да доведе до гниене на корените. Ако кактусът се набръчка, е време да го полеете. Поливайте на малки количества с топла, отстояла вода, като внимавате да не напръскате стъблото.

Друго важно условие, с което трябва да се съобразите при създаването на подходящи условия за кактуса през зимата, е осветлението. През зимата дневните часове са значително по-кратки и кактусите може да не получават достатъчно светлина. Ако е възможно, осигурете допълнително осветление с лампи за отглеждане на растения. Ако това не е възможно, поставете кактусите на най-светлото място в апартамента, като например перваза на прозореца с южно изложение.

Няма нужда да подхранвате кактусите през зимата. По време на периода им на покой те не се нуждаят от допълнителни хранителни вещества. Въпреки това, през пролетта, когато започне активен растеж, можете да възобновите подхранването със специален тор за кактуси.

Особено внимание трябва да се обърне на кактусите, зимуващи на балкон или лоджия. Важно е да се следи температурата и да не се допуска тя да падне под критичното ниво (минус 5 градуса по Целзий). Ако има риск от замръзване, изолирайте саксиите и покрийте растенията с покриващ материал, за да ги предпазите от измръзване.

