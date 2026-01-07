Какво да правите, ако мушкато цъфне през зимата?

Пеларгониумът, известен още като мушкато, е чувствителен към ниски температури, така че през зимата го внасяме на стълбището, в гаража, мазето и подобни помещения, където е защитен от зимата. Често се препоръчва да се постави на място с много малко светлина, за да може растението да премине в латентно състояние и по този начин да запази енергия за цъфтеж през пролетта.

Какво се случва с пеларгония през зимата?

Това растение няма строг период на покой като някои други, а по-скоро реагира предимно на температура и светлина и ако и двете условия са изпълнени, то продължава да расте и цъфти. А именно, здравецът не знае, че е зима, той реагира изключително на условията, в които се намира.

Така че, ако е на стълбище, на стълбище или в стая, където има достатъчно светлина, но температурата е между 12 и 15°C, то ще цъфти.

Проблем ли е зимният цъфтеж?

Зимният цъфтеж на мушката не е вреден в краткосрочен план, ако растението изглежда здраво. Ако го поливате умерено, няма риск от гниене. В дългосрочен план обаче то може да се изтощи, като в този случай пролетният цъфтеж може да е по-слаб.

Самият цъфтеж не е проблем, но ще се случи, ако растението се полива и тори обилно едновременно.

Трябва ли да се премахват цветовете и пъпките?

Препоръчително е да се извърши задължителна резитба преди засаждане, т.е. скъсяване на леторастите с една трета или наполовина и премахване на всички цветове, пъпки, слаби и повредени леторасти. По този начин растението изразходва по-малко енергия, предотвратява гниене и болести. Нормално е листата да пожълтяват и да опадат през зимата, но те трябва да се отстраняват редовно.

Ако обаче не сте подрязвали и растението цъфти, няма нужда от драстични мерки. Препоръчително е редовно да премахвате прецъфтелите цветове, за да не хаби растението енергия за производство на семена.

Как да се грижим за зимно цъфтящ пеларгоний?

Редовното, но не твърде често поливане е от ключово значение. Важно е да не стои във влажен субстрат, но и да не е твърде сух. Правилото е да се полива на всеки три до четири седмици, с много малко вода. Ако районът е студен, тогава още по-рядко.

Също така е най-важно да не се използва никаква горна тор, т.е. никакъв тор до февруари. Дори лекото горно торене на здравец може да стимулира растежа в неподходящ момент.