Фон дер Лайен: Санкциите ни така добре работят, че Путин спусна "дигитална Желязна завеса" над руснаците (ВИДЕО)

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обвини Кремъл, че е отрязал руснаците от интернет, за да скрие влошаващите се икономически условия в страната. Това е следствие на санкциите на ЕС във връзка с войната на диктатора Владимир Путин в Украйна - те дават резултат, категорична е ръководителката на изпълнителната власт на блока. „С нарастващата инфлация и скока на лихвените проценти - последствията от войната, която Русия е избрала да води, се плащат от джоба на руския народ“, заяви тя пред евродепутатите в Страсбург на 29 април.

Според нея това е факт до такава степен, че Кремъл реагира "чрез ограничаване на достъпа до интернет и свободната комуникация".

Интернетът в Русия: има го само на хартия, но защо?

Интернетът в цяла Русия е абсолютно променлива величина в последните месеци. Кремъл официално отдаде тези прекъсвания на засилените мерки за сигурност, но не даде повече подробности. "Киев използва все по-сложни методи за атаки, така че Русия се нуждае от все по-технологични мерки за защита“, заяви говорителят на Путин Дмитрий Песков на 12 март.

Руските власти наскоро засилиха усилията си за контрол над достъпа до интернет в страната, като ограничиха приложенията за съобщения Telegram и WhatsApp, затегнаха ограниченията върху VPN (виртуалните частни мрежи) и наложиха прекъсвания на достъпа. Стигна се дотам, че руснаците дори често да не знаят кога има обявена въздушна тревога при атаки с дронове и ракети - отговор на Украйна срещу действията на държавата агресор.

Критиците на правителството в Москва казват, че държавните власти често се позовават на опасения за сигурността, когато искат да затегнат ограниченията върху живота и свободите на гражданите. Откакто изпрати войски в Украйна, Русия затегна правилата си срещу публични прояви на несъгласие, като забрани критиките към Кремъл и руската армия със строги закони за военна цензура.

Our sanctions are smothering the Russian war economy.



Their impact is such that the Kremlin is restricting access to internet.



Russia has fallen behind a digital Iron Curtain.



But if history has one lesson, it is that walls eventually fall. https://t.co/2BCB22NM8S — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 29, 2026

ЕК: Русия е зад "дигитална Желязна завеса", но всички стени в крайна сметка падат

Фон дер Лайен заяви, че „руснаците чувстват, че отново живеят зад Желязната завеса, този път дигитална Желязна завеса".

„Ако историята ни учи на нещо, то е, че всички стени в крайна сметка падат“, каза тя.

Междувременно ЕС не спира с подкрепата си за Киев. Миналата седмица Европейският съюз одобри огромен заем от 90 милиарда евро за Украйна и наложи нов пакет от санкции срещу Москва след месеци на забавяне - №20.

Макар че досега руската икономика до голяма степен издържа на икономическите наказания, представители на ЕС настояват, че все по-ясно започват да се проявяват признаци на слабост, пише Euractiv.

