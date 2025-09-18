Какво НЕ трябва да засаждате близо до розите?

Ако розите са засадени до „грешния съсед“, те могат да му навредят или дори да спрат да растат и да цъфтят самите цветя. Някои растения, като хората, просто не се разбират. Розите трябва да се държат далеч от големи дървета и храсти, които могат да ги засенчват и да се конкурират агресивно за вода и хранителни вещества, обяснява опитният цветар Елизабет Даниелс. Тя посочва кои растения не трябва да се засаждат до рози.

Растнията, които не трябва да се засаждат до розите

Розите имат силна коренова система, така че не трябва да се засаждат близо до други големи растения, като например люляци, които могат да поемат по-голямата част от водата и хранителните вещества. Люляците също са податливи на брашнеста мана, казва Али Макенхил, собственик на разсадника и градините.

Розите просто няма да цъфтят, ако трябва да се конкурират за вода и хранителни вещества, казва градинарката.

Снапдрагоните са едногодишни (а понякога и многогодишни) растения, които се предлагат в най-различни цветове. Според експерта, най-добре е да се отглеждат в различна част от градината ви - възможно най-далеч от розите.

Зеленчуци като картофи, домати и чушки не трябва да се отглеждат близо до рози поради тяхната податливост на болести, които могат да се предадат на цветята, включително вертицилийно увяхване и гъбични инфекции.

Експертът предлагат да се засади черен оман до розите, тъй като той привлича бръмбари и ще ги отрови с листата си.

Ментата също не е добър съсед на розите. Бързото разпространение на ментата може да надделее над съседните рози, ако не се подрязва, което води до конкуренция за хранителни вещества и вода. Освен това, силният аромат на мента може да откаже опрашителите от розите.

Силните, виещи се ипомеи могат да повредят стъблата и листата на розите, ако се преплитат. Освен това, тези растения могат да се конкурират за вода и хранителни вещества, обясни Смит.

Лиземахията е друг неподходящ съсед за розите. Тя се разпространява бързо и образува гъсти покривки, които потенциално могат да задушат розите ви. Тези две растения също така постоянно ще се конкурират за ресурси.

Експертът предлага да засадите лук, чесън и пресен лук близо до розите. Тези полезни растения отблъскват насекомите и се смята, че усилват аромата на розите. Те се считат за идеалните съседи на кралицата на градината. Освен това имат способността да отблъскват листните въшки, които често атакуват розите.

