Тези сортове рози оцеляват дори след най-сурова зима

За градинарите, живеещи в региони със студени зими, изборът на устойчиви на замръзване рози е ключът към красива и стабилна цветна леха. Ето 5 доказани сорта, които запазват декоративния си вид дори при силни студове. Тези сортове рози ще ви радват с цветовете и уханието си дори след най-люта зима.

5 сорта рози, които цъфтят дори след най-сурова зима

Сорт „Кардинал дьо Ришельо“. Това е великолепна лилава роза с едри цветове и яркочервени кадифени цветове, събрани в чепки. Този сорт издържа на слани и температури до -30 градуса. Цъфти от юни до есента. Слънчево място с добре дренирана почва е идеално за засаждане на роза от този сорт. Ако спазите това условие розовият храст ще ви радват с цъфтежа и уханието си дори след най-сурова зима.

Розите ще оцелеят дори след най-люта зима, ако през есента ги торите с това

Сорт „Вайт Крисмас“. Тази роза е с устойчивост на замръзване до -30 градуса. Има едри бели цветове със силен аромат. Храстите растат до 80-90 см, имат прави дебели издънки, така че е желателно да има опора за тях. Растението предпочита опори, слънчеви места и рохкава плодородна почва. Осигурете му слънчево място, богата почва и опора, за да ви радва с цветовете и аромата си дори след най-суровата зима.

Сорт „Муди Блу“. Необичаен сорт с устойчивост на замръзване до -35 градуса, се откроява със синкаво-лилави цветове с приятен аромат. Тази роза е идеална за цветни лехи и бордюри, цъфти от юни до слана. Изисква слънчево място и богата, добре дренирана почва. За зимна защита корените се мулчират.

Сорт "Лебедово езеро". Силнорастящ храст с нежни розови цветове, устойчив на замръзване до -30 градуса. Цъфтежът е дълъг, изисква редовна резитба за оформяне на храста.

Лесен трик, с който розите ви ще цъфнат отново

Сорт „Конрад Фердинанд Майер“. Стар сорт с бордо цветове, устойчив на студ до -32 градуса. Цъфти от юни до есента, обича слънчеви места и плодородна почва.

При засаждане на устойчиви на замръзване рози се препоръчва да се спазват редица правила: Първо, те изискват дълбоко вкореняване: кореновата шийка се затрупва с 5–7 см почва, за да се предпазят пъпките от замръзване. Второ, преди зимата храстите се окопяват и мулчират с борови иглички, репей или дървени стърготини, за да се избегне замръзване. Трето, резитбата се извършва в началото на пролетта, като се премахват замръзналите издънки, стимулирайки растежа на свежи клони. При правилна грижа, устойчивите на замръзване рози започват да цъфтят в средата на лятото и цъфтежът им продължава до късна есен.

Как правилно да подрежете розите през есента, за да оцелеят през зимата?