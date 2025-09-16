Само тези 3 съставки предпазват розите от студа

За да цъфтят розите с буйни пъпки, те трябва не само да се поливат обилно през пролетта и лятото, но и внимателно да се подготвят за зимата. Това е най-добре да се направи в края на септември, когато температурата на въздуха през нощта може да падне до 10 градуса по Целзий или дори повече.

Ще ви трябват: ножици за подрязване, градински ножици, меден сулфат, дървесна пепел, сух торф (или дървени стърготини), смърчови клони (елови или борови клони), спанбонд (покривен материал) или зебло.

Защита на розите от студа: Как е правилно да ги подготвите през есента

Първо, трябва да извършите санитарна резитба на храстите. Премахнете всички сухи, болни, повредени и слаби издънки. Отрежете и неузрели, зелени издънки, тъй като те така или иначе ще замръзнат през зимата и могат да се превърнат в източник на инфекция. Отрежете всички листа, които все още са останали по храстите. Отстранете цялата паднала зеленина изпод храстите. Ако това не се направи, малко по-късно в този хумус могат да се развият ларви на вредители.

Как правилно да подрежете розите през есента, за да оцелеят през зимата?

След резитба, третирайте розовите храсти с разтвор на меден сулфат (3%). Това ще помогне за унищожаването на спори на гъбични заболявания, които могат да презимуват по леторастите. Внимателно напръскайте цялото растение, включително земята около храста.

След това може да започнете с прилагане на мерките за предпазване от замръзване. Под всеки храст изсипете купчина сух торф или дървени стърготини с височина около 20-30 см. Това ще предпази кореновата шийка от замръзване. Покрийте храста отгоре със смърчови клони. Смърчовите или борови клони позволяват добре на въздуха да преминава и предпазват от резки температурни промени.

Добавете 5 капки към 900 мл вода и няма да видите повече черни петна върху розите

Ако във вашия регион има много силни студове, допълнително увийте храстите със спанбонд или зебло. Създайте подобие на колиба около храста, като закрепите покривния материал към рамка от колчета или просто увиете растението с него. Важно е да има достатъчно въздух под покривалото, в противен случай растението може да започне да увяхва. Затова не увивайте храста твърде плътно.

Добавете пепел под храстите - това е третата съставка, която ефективно предпазва розите от студа. Тя съдържа много полезни микроелементи. През пролетта ще служи като тор и ще подобри структурата на почвата.

Прилагайки всички тези стъпки в изброената последователност може да бъдете сигурни, че вашите рози ще оцелеят дори след най-студената зима.

