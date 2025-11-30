Христо Янев предприе интересен ход в ЦСКА и изстреля тима в Топ 4

Христо Янев предприе интересен ход в последния мач на ЦСКА и това се видя на терена. "Армейците" записаха една от най-убедителните си победи от началото на сезона при визитата си на Спартак Варна. Столичният тим надви "соколите" с 4:0 в мач от 17-ия кръг на Първа лига. Точни за гостите бяха Бруно Жордао, Джеймс Ето‘о и Леандро Годой на два пъти. Този успех изстреля ЦСКА в Топ 4 на класирането за първи път тази година.

Интересен ход на Янев за мача със Спартак

Този резултат вкара "армейците" в най-дългата си успешна серия от над 7 години. Те записаха седем поредни победи във всички турнири, включително успех с 1:0 във Вечното дерби срещу Левски и драматичен триумф с гол в добавеното време срещу Ботев Пловдив. Наставникът на "червените" заложи на интересен подход за първото морско предизвикателство на неговия тим. Янев предприе стратегия, която не беше използвал от завръщането си в клуба.

За първи път той заложи на трима българи в стартовия си състав в шампионата. До момента Янев разчиташе на максимум двама родни играчи от първата минута, а единственото изключение бе в 1/32-финала за Купата на България срещу Севлиево, когато пусна цели четирима. Сега на старта за "червените" бяха Теодор Иванов, Петко Панайотов и Илиан Илиев – младши. Централният защитник замени наказания за натрупани жълти картони Адриан Лапеня, а Панайотов застана на мястото на Олаус Скаршем. Панайотов и Илиев бяха заменени в 66-а минута от Давид Сегер и Олаус Скаршем.

Това бе една от най-изразителните победи за ЦСКА от началото на сезона и идването на Христо Янев. Тимът записа още успех с 5:1 над Берое в края на октомври, както и с 4:0 в приятелски мач срещу Септември София. Другите победи на "червените" бяха срещу Ботев Пловдив, Левски, Монтана, Севлиево, Берое и Добруджа Добрич.

Това беше първото от двете гостувания на "червените" в морската столица в рамките на седмица. Следващата събота, 6 декември, те ще пътуват и до "Тича" за срещата си с Черно море. Между двата мача във Варна тимът ще бъде домакин на Локомотив Пловдив в сблъсък от междинния кръг в сряда. След това за тима на Христо Янев предстои сблъсък с Локомотив София на 1/16-финалите за Купата на България.

