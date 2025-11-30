Европа отдели над един милиард евро, за да възпира Русия от Космоса

Милитаризацията на Космоса от страна на Русия и доминацията на САЩ в сателитното разузнаване принуждават Европейския съюз да укрепи позициите си в тази важна област. Така за първи път Европейската космическа агенция (ESA) реши да отдели средства за военна програма. ESA описва целта си като "изключително" мирно развитие на Космоса. След одобряването на тригодишен бюджет за рекордните 22,1 милиарда евро агенцията обяви „историческа промяна“ – отпускане на средства „за развитие на космически технологии и системи... за целите на сигурността и отбраната“.

"Европейска устойчивост от Космоса" за над 1 млрд. евро

Предложеният от Европейската космическа агенция проект за наблюдение на Земята, наречен „Европейска устойчивост от Космоса“, е получил почти цялото искано финансиране – 1,2 милиарда от поискани 1,35 милиарда евро, съобщава Financial Times.

През февруари ESA ще поиска от министерствата на отбраната на страните членки в ЕС допълнителни 250 милиона евро.

Програмата

Дейността беше организирана под егидата на датското председателство на Съвета на Европейския съюз и с подкрепата на Европейската комисия. Подкрепа има и от Европейския институт за космическа политика (ESPI).

Снимка: iStock

Генералният директор на ESA Йозеф Ашбахер представи програмата „Европейска устойчивост от Космоса“, за която държавите членки ще могат да се записват. Предложената система ще интегрира дистанционно наблюдение, свързаност, PNT (позициониране, навигация и синхронизация), мониторинг на спектъра и системи за интернет, с цел да предостави на потребителите възможно най-сигурни, гъвкави и бързи възможности за реагиране.

"В този момент на бързи промени е изключително важно да синхронизираме европейските инициативи, като хармонизираме компетенциите в областта на отбраната, избягваме дублирането и обединяваме ресурсите за постигане на мащаб. Все още сме твърде фрагментирани, за да гарантираме на Европа истинска, всеобхватна и автономна космическа устойчивост. Имаме възможност да променим това и трябва да го направим", заяви Йозеф Ашбахер, цитиран от esa.int.