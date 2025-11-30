Посъветваха Ливърпул да размени трансферното си разочарование с "нежелан" в Реал Мадрид

Ливърпул може да предприеме интересна размяна с един от най-големите си съперници в Европа, за да се отърве от трансферното си разочарование от лятото. Става въпрос за Флориан Вирц, който все още не може да се наложи в тима. Германският атакуващ полузащитник премина на "Анфийлд" от Байер Леверкузен за начална сума от 100 милиона паунда, което към юли месец бе рекордна за Острова сума. Вирц беше горещо преследван от мърсисайдци, които изпревариха Реал Мадрид и Байерн Мюнхен в надпреварата за желания трансфер. Но той все още не е отбелязал гол или асистенция в нито един от първите си 11 мача за клуба във Висшата лига.

На "Анфийлд" се чудят какво да правят с Вирц

Вирц пропусна последните два мача на Ливърпул поради мускулна контузия, получена по време на международната пауза. Въпреки че статистиката за головете и асистенциите не разкрива цялата картина - той заема 20-то място по създадени положения сред всички играчи в елита на Англия през този сезон и продължава да се представя добре за Германия - формата му е подложена на все по-голямо наблюдение през последните седмици на фона на слабите резултати на Ливърпул.

И въпреки че е в клуба едва от четири месеца, бившият халф на Барселона, Валенсия и Испания Гайска Мендиета заяви, че Ливърпул трябва да изпрати Вирц в Реал Мадрид - в замяна на напускащия, според слуховете, Винисиус Жуниор. През последните седмици сериозно се спекулира около бъдещето на бразилеца, който не е доволен от ролята си под ръководството на Шаби Алонсо. Говори се, че Винисиус отказва да подпише нов договор с "кралете" поради отношенията си с мениджъра Шаби Алонсо. Ироничното е, че Алонсо също е свързван с потенциален трансфер в Ливърпул, ако клубът се раздели с Арне Слот и испанецът стане свободен.

Алонсо и Вирц отново заедно?

Мендиета каза пред "Casinostugan": "Флориан Вирц и Винисиус Жуниор в сделка за размяна. Защо не? Честно, защо не? Очевидно в момента виждам повече Флориан Вирц в Реал Мадрид, отколкото Винисиус Жуниор в Ливърпул, но мисля, че сделка им подхождала. Виждали сме го и преди, когато треньорът има слабост към даден играч (Алонсо с Вирц в предишния клуб Леверкузен) и знае, че може да извлече най-доброто от него, иска да работи отново с този играч."

Вирц беше лидер в атаката на Алонсо в Байер Леверкузен, като записа 34 гола и 35 асистенции в последните си два сезона при "аспирините". Въпросът в Реал Мадрид ще бъде на коя позиция ще играе и кого ще замести... там е пренаселено, особено в халфовата линия. Винисиус Жуниор пък може да постигне голям успех във Висшата лига с подходящата подкрепа. Наскоро се заговори за размяна на Вирц с друг бразилец от Реал Мадрид.