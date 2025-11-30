Една от големите легенди на българския футбол - Любослав Пенев, се бори за живота си с коварна болест. Информацията бе потвърдена от Валери Божинов, който използва профила си във Фейсбук, за да го подкрепи. "Искам да знаеш, че не си сам в тази битка", написа Божинов, който преди часове гостува в национален ефир и се разплака, докато говори за критичното състояние на друга легенда на българския футбол - Борислав Михайлов.

Валери Божинов към Любо Пенев: "Не си сам в тази битка"

"До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб, с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб", написа Валери Божинов в профила си във Фейсбук, публикувайки снимка на Любослав Пенев.

От LUPA.bg пишат, че Любослав Пенев се намира в Германия, където състоянието му е тежко. Според непотвърдени информации, разходите по лечението на Пенев са поети от бившия капитан на националния отбор Стилиян Петров. Разходите възлизат на 300 000 евро. Припомняме, че преди няколко години с коварна болест се сблъска и друга легенда на българския футбол - Петър Хубчев, който тогава също получи подкрепата на Стилиян Петров.

Междувременно все още няма официална информация за състоянието на Борислав Михайлов, който получи инсулт и бе приет по спешност в болница. По непотвърдена информация, здравето на Михайлов се е влошило и дори се твърди от някои източници, че е поставен в медикаментозна кома, но от болничното заведение отказват да коментират състоянието на бившия вратар. Бившият президент на БФС бе приет в болница преди около седмица.

Иначе последното публично изказване на Любослав Пенев бе преди малко повече от две седмици, когато направи обстоен анализ на българския футбол, и в частност на ЦСКА и Левски.

Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден... Публикувахте от Valeri Bojinov в Неделя, 30 ноември 2025 г.