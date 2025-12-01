Рубио след срещата с Украйна: Днешните разговори бяха продуктивни

Днешните разговори бяха продуктивни, но ние оставаме реалисти и разбираме, че те са много трудни. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред репортери след среща с украински представители в Маями, съобщава CNN. Рубио също така подчерта, че Съединените щати искат Украйна не само да получи гаранции за сигурност, но и „да започне ера на просперитет“.

„Искаме да помогнем на Украйна да стане сигурна завинаги, за да не се изправи никога повече пред нашествие... Искаме украинският народ да излезе от тази война не само възстановил страната си, но и като я е направил по-силна и по-богата от всякога“, каза той.

В същото време Рубио призна, че много зависи и от позицията на Русия. „Днес беше поредният кръг преговори, но все още има работа за вършене. И, разбира се, има и друга страна тук, която трябва да стане част от това уравнение“, отбеляза държавният секретар на САЩ.

Той обяви, че специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф ще пристигне в Москва до седмица. „Разбираме и руската позиция. Все още ни предстои много работа, но днешната сесия беше много продуктивна. Оставаме реалисти за това колко трудно е всичко това“, подчерта Рубио.

Преговорите

По-рано стана ясно, че секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров е заявил, че е в постоянен контакт с украинския президент Володимир Зеленски. Умеров отбеляза, че украинската делегация има ясни директиви и приоритети: защита на украинските интереси, водене на съществен диалог и продължаване напред, основано на постигнатите в Женева резултати.

Първият заместник-министър на външните работи на Украйна Сергий Кислица заяви, че началото на преговорите е било успешно и конструктивно. Кислица похвали отличното ръководство на държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Той добави, че оценява подхода на зетя на президента на САЩ – Джаред Кушнер, към преговорите, както и начина, по който той е формулирал своята визия.