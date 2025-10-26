Кога да засадите луковици на декоративен лук за красиви цъфтежи през пролетта

Луковиците на алиума цъфтят от пролетта до ранна есен, добавяйки чар, текстура и цвят към градината. Те произвеждат кълбовидни цветове в гама от розови, лилави и сини нюанси . Тези луковици обаче трябва да бъдат поставени в земята в точното време, за да се получат ярки цветове. Тук разговаряхме с експерти за това кога да засаждате луковици на алиума, както и как правилно да се грижите за тях.

Кога да засадите

Луковиците на алиум трябва да се засаждат през есента, за да могат да цъфтят в края на пролетта.

„Най-доброто време за засаждане на алиуми е, когато температурата на почвата е постоянно между 10 и 14 градуса по Целзий на дълбочината на луковицата - достатъчно студено, за да предотврати поникването, но достатъчно топло, за да насърчи вкореняването“, казва Кайзер.

Поставете ги в земята преди първите слани. „Ако засаждате късно в мек климат, предварителното охлаждане на луковиците в хладилник за 4 до 6 седмици може да помогне да се имитира студеният период, от който се нуждаят“, казва Лора Руут, старши търговец на живи растения и твърди стоки в Jackson & Perkins .

Важно е да се обърне внимание на температурата на почвата при засаждане. Луковиците, засадени в топла почва, може да имат прекъснат период на покой, което може да доведе до слаб или неуспешен цъфтеж.

Как да засадите

Когато засаждате луковици, трябва да вземете предвид колко дълбоко ги поставяте в почвата и как искате да изглеждат, когато цъфтят.

„Добро правило е да засадите луковицата около два до три пъти по-дълбоко, отколкото е висока, и да я раздалечите на около 15 до 20 сантиметра една от друга, в зависимост от сорта“, казва Линда Ватер, експерт по растенията в Southern Living Plant Collection.

Луковиците се нуждаят от достатъчно пространство, за да растат, без да се пренаселват, така че вземете предвид размера им, когато определяте колко да засадите заедно. „Групиране от 12 до 25 малки луковици или от три до шест големи луковици създава най-атрактивния вид“, казва Монтгомъри.

Луковиците на алиум се съчетават добре с билки , добавяйки повече текстура към градината. „В смесена граница обичам да ги пъхам сред цъфтящи през пролетта храсти , както и сред котешка мента, салвия и зеленина с цвят на шартрез; места, където силните им вертикални форми могат наистина да изпъкнат на фона на по-меки текстури“, казва Ватер.

Инструкции за грижа

Луковиците на алиума са лесни за отглеждане, стига да им осигурите достатъчно слънчева светлина и вода, както и подходяща почва.

„След като се установят, алиумите изискват минимални грижи и са естествено устойчиви на повреди от вредители, болести и други същества, което е един от най-големите проблеми с луковиците“, казва Монтгомъри.

Вода

Луковиците на алиума се нуждаят от обилно количество вода, когато се засаждат за първи път, и се развиват най-добре във влажна почва. „Полейте обилно след засаждане, след което поддържайте почвата леко влажна до периода на покой и мулчирайте, за да предотвратите издуване “, казва Ватер. Издуването е, когато луковиците се изтласкват към повърхността на почвата, което може да бъде причинено от температурни колебания, дълбочина на засаждане и дори сорта.

Когато луковиците преминат през период на покой, те не трябва да се поливат. „Веднага щом почвата замръзне, спрете поливането, тъй като луковиците са в период на покой и не трябва да имат твърде много вода – в противен случай ще изгният“, казва Кайзер.

Слънчева светлина

Засадете луковиците на алиум на място, което получава обилна слънчева светлина. „В градинска леха ги поставете там, където ще получават поне 6 часа пряка слънчева светлина на ден“, казва Руут.

Почва

Тези луковици предпочитат добре дренирана почва. Засадете ги в лехи или бордюри с добър дренаж или в зони, обогатени с пясък или компост, казва Руут. Избягвайте да ги засаждате в глинеста почва, добавя тя.