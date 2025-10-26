Есенен компост: Какво НЕ може да се сложи в купчината, когато листата пожълтеят

Компостирането е прост и естествен начин за връщане на хранителни вещества в почвата, но успехът зависи от това какво се слага в купчината - и какво се оставя навън.

Късният октомври е чудесно време да започнете да изграждате компостна купчина. Тъй като градината бавно се изпразва и се трупат зеленчукови остатъци, листа и трева, много градинари искат да използват каквото могат, за да помогнат за бъдещото плодородие на почвата. Това е прост и естествен начин за връщане на хранителните вещества в почвата, но успехът зависи от това какво влиза в купчината - и какво излиза от нея.

Въпреки това, неща, които не би трябвало да попадат в него, често попадат в него. Най-често срещаната грешка е изхвърлянето на всичко „зелено и кафяво“. Важно е да знаете, че например листата от орех и кестен съдържат съединения, които забавят разграждането. По-добре е такива листа да се компостират отделно или да се използват като мулч върху декоративни части от градината.

Болните растения , особено тези с признаци на мана, брашнеста мана или гниене, не трябва да попадат в купчината . Такива остатъци могат да преживеят зимата и да заразят отново младите растения през пролетта. Същото важи и за семената на плевелите - ако вече са изсъхнали, е по-добре да ги изгорите, отколкото да ги смесите с компост.

Не бива да изхвърляте и олио за готвене, тъй като то може да причини неприятна миризма, да привлече вредители и да наруши баланса. То е трудно за разграждане и може да попречи на процеса на компостиране.

Нито твърде сухо, нито твърде влажно

Но в купчината отиват зеленчукови остатъци, мъртви цветя, окосена трева (на тънък слой), мъртви листа, клонки, слама, утайка от кафе и чай, и дори нарязан картон и неоцветен вестник. Ключът е в баланса: „зеленият“ материал (богат на азот) трябва да се допълва с „кафяв“ (богат на въглерод). Ако преобладават прясна трева или кухненски отпадъци, компостът ще стане лепкав и ще има неприятна миризма; ако има твърде много сухи листа, той ще остане твърде сух и няма да се разложи.

Една от тайните на успешното компостиране е добрият слой почва между материалите. Той въвежда микроорганизми и червеи, които ускоряват разграждането, а добавянето на шепа каменен прах или дървесна пепел обогатява бъдещия хумус с минерали.

Влажността също е важна - компостът трябва да е като изстискана гъба. Не трябва да е нито прекалено сух, нито прекалено влажен.

През есента купчината не се обръща толкова често, колкото през лятото, но е добра идея да се предпази от обилни дъждове. Покритие от сухи листа, брезент или стари чували ще ѝ помогне да „узрее“ през зимата. През пролетта тя ще бъде готова за употреба, богата на хумус и хранителни вещества за нови растения.