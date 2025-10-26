Отпадането на Гизем от "Игри на волята" спасило живота на майка ѝ (ВИДЕО)

В "Игри на волятя" от петък вечер (24 октомври) колоритната Наталия Василева и целеустремената Гизем Мазлъмова бяха елиминирани от екстремното риалити. Двете участнички бяха отстранени последователно в битката за спасение и елиминационния сблъсък срещу капитанът на Завоевателите Ивайло и най-новото попълнение на Жълтите - Радостина. Отпадането на Гизем обаче я извежда от играта за една по-важна битка. А интуицията ѝ се оказва по-силна от очакваното, а нейният необикновен сън само ден преди да се прибере у дома се пренася в реалния живот.

"Сънувах как мама ме вика и има нужда от мен", разказва тя в подкаста "След Игрите". Ден след отпадането си от състезанието, тя се връща вкъщи и буквално води майка си на лекар в последния момент. "Причината беше преплитане на червата. За малко перитонит. Тя вече има и безброй операции... Казаха, че ако се стигне до операция, може да бъде много сложна и да не могат да я спасят.", разказа Гизем.

Какво се случва между Гизем и Калин?

Гизи, както я наричат близките ѝ, също не подмина въпроса отношенията ѝ с Лапунов и Кали, който пред камерите заяви, че има симпатии към русокосата дама. Пред водещата Ваня Запрянова Гизем сподели, че разбира за по-сериозните намерения на Калин, след като вижда синхроните, но по думите ѝ за момента са само добри приятели.

"Отново подходих с шега... Може би е било нещо моментно. В момента той не е имал някакви разкрития към мен - да се случва нещо между нас. Отношенията са ни чисто приятелски. Но харесвам и двамата супер много и бих искала да продължа да имам контакт с тях".

Тя уточни, че още веднага след присъединяването си към племето на Феномените е усетила, че двете момчета са хората, с които има много общо.