Могат ли ореховите листа да се компостират?

Орехът произвежда голямо количество листа, които могат да действат като хербициди върху други растителни видове, а всички сме забелязали липсата на тревна покривка под короната. Причината за това е токсичното съединение юглон , което се намира в листата, вегетативните пъпки, кората на дървото и клоните, люспите и корените. Домашният орех Juglans regia го произвежда значително по-малко от черния орех Juglans nigra и сивия орех Juglans cinerea .

Ефекти върху други видове

Това съединение се използва за защита на дървото. То обаче причинява нежелани ефекти върху други растителни видове. Нетолерантността се проявява с лошо покълване на семената, бавен и забавен растеж, пожълтяване и увяхване на листата, което е особено изразено по време на сухи периоди. В крайна сметка може да причини пълно увяхване на растението.

На пръв поглед можем да кажем, че сушата причинява същите симптоми, но действието ѝ е много по-бавно. Юглонът ще причини бързо гниене, дори когато има достатъчно влага в почвата. Той обаче не е силно съединение, което напълно спира растежа на зеленчуците. Следните са устойчиви на него : лешник, череша, нектарина, слива, праскова, дюля, лук, цвекло, боб, тиква, морков, пъпеш, царевица, жълт кантарион, бял равнец, циния, форзиция, лалета, хвойна, невен, нарциси, минзухари, глициния.

След отсичане на орехово дърво е необходимо да се изчакат поне две години, преди да се засадят чувствителни видове като чушки, домати, картофи, ябълки, круши и боровинки. Останалите корени в почвата ще продължат да отделят токсични вещества през този период.

Компостиране на листа

Ореховото дърво създава купчина паднали листа, които можем да компостираме. Това има положителен ефект върху почвата, но трябва да знаете как да го направите и да го смесите с други компостни материали. Богат е на хранителни вещества като: фосфор, магнезий, калций, калий, сяра, желязо, азот. Съдържа голямо количество органична материя.

Токсичното вещество се разгражда при контакт с вода, въздух и бактерии. Токсичният ефект намалява след две до четири седмици , а разграждането в почвата може да отнеме до два месеца. За да ускорите разграждането, полейте компостиращия материал с богат на азот тор. Най-добре е да направите това с натурален течен тор, приготвен от коприва или птичи тор. Ако използвате азот, ще ви трябват 20 до 30 г на 10 л вода.

Количеството листа, добавени към компостната купчина, не трябва да надвишава една четвърт, но ще е нужно около половин година, за да се разгради юглонът и компостът да е готов за употреба, без да се страхувате от последствия. Ако възнамерявате да го използвате за зеленчуци, е по-добре периодът на разлагане да е още по-дълъг. Обърнете компостната купчина през пролетта.