Белгородският язовир е пробит, руската армия при Вовчанск е застрашена. Москва е опакована с ПВО, но гори (ВИДЕО и КАРТА)

Ударът срещу Белгородския язовир, който Украйна нанесе на 25 октомври, 2025 година, не е останал без последствия. Оказа се, че язовирът изпуска вода – първоначално се съобщаваше, че няма пробив в стената, но явно щетите са такива, че излиза повече вода, отколкото става контролирано – защото има повреден шлюз - Още: Украйна удари Белгородския язовир и ключова подстанция, подаваща ток към Москва
По украински данни, за около 24 часа часа нивото на язовира е спаднало с метър и повече, а река Северски Донец приижда заради неочакваното "захранване". Това застрашава биещите се във Вовчанск руски войници и отрязва логистиката по суша на 68-ма, 116-та, 128-ма и 136-та бригади на руската армия. Има неофициални сведения, че руснаците обмислят заповеди за отстъпление на някои свои части поради риска от по-голямо наводнение, твърдят от 16-ти корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Губернаторът на Белгород Вячеслав Гладков съобщи в официалния си канал в Телеграм, че вече на 10 места в окръг Шебекино има разливи и наводнения.
Footage shows a strike on the Belgorod reservoir dam causing significant damage and dropping water levels over one meter by 0700. Russian units from four brigades positioned downstream face flooding risks, prompting evacuation orders. https://t.co/WG9VoXjAiO pic.twitter.com/zbr9vvsoE8— WarTranslated (@wartranslated) October 26, 2025
More footage from the damaged Belgorod dam. https://t.co/8kwKcLADyM pic.twitter.com/e1Skj7JDMW— WarTranslated (@wartranslated) October 26, 2025
Extra context on the Belgorod reservoir strike: overnight damage to the dam caused heavy outflow, dropping water levels by over a meter. Russian brigades (128th, 116th, 68th, 136th) downstream are now at risk of flooding, including personnel and equipment. The Siverskyi Donets is… https://t.co/QNQhXNYDn1 pic.twitter.com/ph7iM6a5P3— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 26, 2025
ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив
В Белгород са под обстрел, а Москва е "oпакована" с ПВО
На този фон, руската столица Москва изглежда като крепост що се отнася до ПВО – други руски градове могат само да завиждат. Журналистът на Радио Свободна Европа Марк Крутов публикува карта, показваща местоположението на руските системи за противовъздушна отбрана, покриващи Москва и околния регион. Картата маркира десетки системи "Панцир-С1" и "Тор", включително някои, монтирани директно на покривите на сградите на руското военно министерство и руското МВР.
Жълтото и зеленото показват места, където вече са инсталирани системи или кули - общо над 70. Оранжевото маркира потенциални места за нови ракетни системи. Червеното показва точки, където дронове са били забелязани или са се разбили след пробив на "непробиваемия" отбранителен пръстен.
Moscow is guarded from drones like the apple of the Kremlin’s eye — other Russian cities can only envy such protection.— NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2025
Radio Free Europe/Radio Liberty journalist Mark Krutov published a map showing the locations of Russia’s air defense systems covering Moscow and the… pic.twitter.com/m4kSYj0D2Z
Въпреки тази многопластова защита, дроновете продължават да достигат Москва - което поражда съмнения относно ефективността на нейната противовъздушна отбрана. И все пак това е лукс в сравнение с Белгород, Курск и други гранични градове, където, очевидно, нещата са извън контрол. И днес, 26 октомври, официалният канал в Телеграм на губернатора на Белгород Вячеслав Гладков е пълен с обяснения за украински обстрели с дронове и ракети, за нанесени щети - Още: HIMARS в действие: Белгород пак е без ток (ВИДЕО)
Още една новина - снимки от пожар в петролната база "Серпухов". Каква точно е причината не е ясно, но преди пожарът да избухне имаше поредна тревога за опасност от атака с дронове. В официалния си канал в Телеграм кметът на руската столица Сергей Собянин съобщава за един свален дрон - в 16:41 българско време:
За капак, в Русия все по-често има саботажи и палежи главно на жп релейни станции. Обикновено украинското партизанско движение „Атеш“ се хвали с такива акции в канала си в Телеграм, прилагайки видеокадри:
A surge of unexplained fires and arsons is hitting key Russian infrastructure, targeting relay cabinets, electrical panels, and railway systems. According to Ukrainian intelligence and local sources, incidents have been reported from Moscow to Irkutsk, disrupting logistics and… pic.twitter.com/nd1HKdGiT8— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 26, 2025