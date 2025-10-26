Най-важните новини за деня: 26 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 26 октомври 2025 г.

ТРЪМП НАКАЗА КАНАДА ЗА РЕКЛАМАТА С РЕЙГЪН: ПОВИШАВА МИТАТА

Американският президент Доналд Тръмп добавя 10% към американските мита върху стоки, внасяни от Канада след като провинция Онтарио излъчи антимитническа реклама с участието на Роналд Рейгън. Наричайки рекламата „измама“, той разкритикува канадските служители, че не са я премахнали преди Световното първенство по бейзбол, предаде BBC. САЩ вече наложиха 35% такса върху всички канадски стоки - въпреки че повечето са освободени съгласно съществуващо споразумение за свободна търговия.

В СЪРБИЯ ИЗТЕКОХА ДОКУМЕНТИ: ГОНИ ЛИ ВУЧИЧ РУСКИ ДИПЛОМАТ

Дали първият секретар на посолството на Руската федерация в Белград ще бъде обявен за персона нон грата на 29 ноември? Това е посочено в появилия се, след което бързо изчезнал от портала на градския комитет на СНС във Валево проект на документа. Няма потвърждение дали документът е автентичен, а ако е - причината за експулсирането на руския дипломат от Сърбия са уж „съображения за сигурност“, пише сръбската медия Н1.

ПАНИКА В КРЕМЪЛ: ПУТИН СЕ СТРАХУВА ОТ ПРЕВРАТ

Кремъл е в паника - изведнъж руският диктатор Владимир Путин има много причини да се тревожи. Руската икономика започва да се срива. Бизнесът е парализиран от високите лихвени проценти, разходите по държавните заеми се покачиха рязко, а министърът на икономиката Максим Решетников предупреди през юни, че страната е „на ръба на рецесия“ . Предупрежденията за потенциална лавина от лоши дългове, която би могла да предизвика финансова криза, се увеличават. Появяват се малки огнища на протест. По-рано този месец стотици хора се събраха на площад „Санкт Петербург“, за да изпеят забранена песен, призоваваща за свалянето на Путин, пише The Telegraph.

"ПЕЕВСКИ УНИЖИ 100-ГОДИШНА ПАРТИЯ. МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО "БЕЛИЯ АВТОБУС" 2: ДЕПУТАТ ОТ БСП Е ОСТРА ОПОЗИЦИЯ НА ВЛАСТТА

"За мен всичко е подредено. Надявам се след това нещо тези, които са изпълнители, тези, които са подкрепящи това, което ще се случи след днес, т.е. да се продължи кабинетът "Желязков", да знаят какво правят, защото за мен може да се стигне до "Белия автобус 2"". Това коментира пред БНР депутатът от БСП-ОЛ Иван Петков преди пленума на Левицата.

"МОЖЕМ ДА СМЕ АЛТЕРНАТИВА": БОЖАНОВ ОБЯВИ ГОТОВНОСТ ЗА ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ И ОТКРЕХНА ВРАТАТА

„Да, България“ ще изпрати сигнал до американското правителство относно банковите сметки на депутата Делян Пеевски, обяви съпредседателят на партията Божидар Божанов. По думите му документите ще бъдат изпратени в понеделник, като сигналът е основан на данни от декларациите на Пеевски, в които той сам посочва, че притежава сметки в щатски долари. „Явно български банки обслужват тези сметки, което е незаконно“, заяви Божанов.

"ВЗРИВЯВАМЕ ВСИЧКО: НЯМА ДА ГИ ИМА КИЕВ, ХАРКОВ, ОДЕСА": : ЛИЦЕТО НА РАШИЗМА, КОЕТО CNN РАЗБИ ПРЕД КАМЕРА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Предотвратяване на идеологията на разпространение на тероризма, екстремизма и неонацизма – под тази шапка в окупираните от руснаците украински земи се извършва насилствено промиване на мозъци. Инициативата е на "кремълските колаборационисти", твърди Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР).

САЧЕВА НЕ ВИЖДА "ИЗЯЖДАНЕ" НА ГЕРБ - ИМАЛО СЪБИТИЯ НА МЛАДЕЖИТЕ И НОВИ 1000 ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА ЗА ГОДИНА

"Не виждам какво толкова драматично или съдбовно се е случило - ние от самото начало казваме, че сме правителство на малцинството и че сме благодарни на всички, които подкрепят кабинета. Участието на ДПС-НН като парламентарна подкрепа нито е ново, нито може да е скрито. "Демократична България" вече едно десетилетие, а "Продължаваме промяната" вече една петилетка единствено се опитват да се борят с ГЕРБ. Нито привличат нови избиратели, нито убеждават обществото да ги подкрепи".

ДАКАТО НАШИТЕ ОСНОВНО ВЗЕМАТ ЗАПЛАТИ: БЪЛГАРИН СТАНА ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА В АТЛАНТА (СНИМКИ)

Българо-американската полицейска асоциация съобщи, че офицер Мирослав Петков от полицейското управление на Атланта е отличен с престижната награда "Полицай на годината“ за 2025 г. Атланта е сред най-големите градове в Съединените щати, а в местната полиция служат близо 3000 служители. Отличието на офицер Петков е признание за изключителната му служба, професионализъм и принос към сигурността на града.