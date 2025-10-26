"Италмас" върху жилищна сграда: Пореден руски удар по цивилни в Суми (ВИДЕО)

За руска атака с дрон срещу покрива на многоетажна сграда в град Суми, съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на Телеграм канала на изпълняващия длъжността кмет Артьом Кобзар. Ударът е бил извършен с безпилотен летателен апарат "Италмас". В резултат на удара е възникнал пожар на покрива на многоетажна жилищна сграда в квартал „Заречен“ на града. Пожарът е бил своевременно потушен. "Всички съответни служби работят на мястото на инцидента“, информира Кобзар.

Какво се знае до момента?

Същевременно началникът на Военната администрация на град Суми Сергий Кривошеенко уточни, че ударът е станал около 14:20 ч. Дронът е паднал директно върху покрива на сградата.

По-късно Артьом Кобзар съобщи, че един човек е пострадал след удар по сградата. „44-годишна жена е получила остра стресова реакция, лекарите са ѝ оказали помощ“, се казва в публикацията. ОЩЕ: Зеленски за руската атака срещу АЕЦ "Чернобил": Беше умишлен удар, в който участваха над 20 дрона

От Сумската полиция потвърдиха информацията, добавяйки, че състоянието на жената в момента е стабилно.

Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна също показа снимки на последствията от нападението и потвърди, че пожарът е потушен. „На 26 октомври, следобед, имаше удар от дрон. Атакуван е жилищния сектор на град Суми. В резултат на удара в покрива на девететажна жилищна сграда е възникнал пожар, който спасителите бързо са потушили“, съобщиха от аварийното звено. ОЩЕ: След седмица без външно захранване: Ситуацията в най-голямата АЕЦ в Европа е критична (ВИДЕО)

Кадри бяха споделяни в местните социални медии.