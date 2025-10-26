Войната в Украйна:

26 октомври 2025, 20:05 часа 675 прочитания 0 коментара
Петко Панайотов: Всяка победа е още една малка крачка в правилната посока

Полузащитникът на ЦСКА Петко Панайотов изигра много силен двубой срещу Берое като се отличи с гол и асистенция при категоричната победа на „армейците“ с 5:1. Младият халф сподели след края на двубоя, че всеки един успех трупа самочувствие в „червените“ отбор и е още една малка крачка в правилната посока. Панайотов допълни, че се надява да продължава да помага на ЦСКА да печели мачовете.

Петко Панайотов също така бе категоричен, че ЦСКА е трябвало доста по-рано да реши мача си срещу Берое. Халфът коментира и лекото отпускане в играта на „армейците“ след 60-ата минута на двубоя, което пък доведе до единствения гол на заралии във вратата на Фьодор Лапухов.

„Трябваше да решим мача още през първата част“

„За мача - трябваше да се опитаме да го решим още през първата част, но се случи така, че след 60-ата минута вече успокоихме нещата и в крайна сметка се поздравихме с победата. Винаги е трудно до първия гол, но когато той падне, нещата малко или много се успокояват“.

„Трябва да продължаваме с добрата игра, за да си решаваме мачовете колкото се може по-рано. Винаги може по-добре и се надявам да продължавам да помагам на отбора да побеждава. Всяка победа трупа самочувствие в отбора и е още една малка крачка в правилната посока“, заяви Петко Панайотов.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
