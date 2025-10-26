Трябва ли да отрежете хортензиите преди зимата?

Подрязването е важна стъпка в добрата поддръжка на растенията, особено за хортензиите. Сега, когато времето започва да застудява, може да се окажете с малко свободно време за градинарство – така че трябва ли да го прекарате в подрязване на хортензиите си? Или трябва да ги оставите така?

Всъщност, подрязването на хортензиите преди настъпването на студеното време може да изглежда като добра идея, но може да причини повече вреда, отколкото полза. Ето какво казват експертите за подрязването на хортензиите този сезон – и как да подготвите цъфтежа си за успех.

Трябва ли да подрязвате преди зимата?

Зависи, но като цяло е по-добре да изчакате. Има много различни видове хортензии и някои ще се възползват от предзимна резитба, докато други ще пострадат.

Целта на подрязването е „да се увеличи максимално цъфтежът и да се запазят здрави стъбла, които да държат цветовете високо“, казва Райън МакЕнани, професионален градинар и мениджър комуникации в Baylie Nurseries. Ето кратък преглед на хортензиите, които трябва да подрежете през есента преди зимата – и тези, които трябва да оставите на мира.

Голям лист: Тези хортензии цъфтят върху издънките от предишния сезон. „Тази есен те засаждат цветни пъпки за цветята през следващото лято“, казва МакЕнани. „Поради това не е желателно да правите никаква резитба през есента. Приберете ножицата, ако искате да видите цветове!“

Дъболистна хортензия: Подобно на едролистните хортензии, сортовете с дъболистна хортензия цъфтят върху издънките от предишния сезон, така че е добре да ги оставите на мира в седмиците преди зимата. „Само мъртвите цветове след като цъфтят следващата година“, казва той.

Метлица: Тези хортензии цъфтят върху издънките от текущия сезон, така че е добре да ги отрежете през есента, зимата или началото на пролетта. Въпреки това, може би е най-добре да изчакате още малко. МакЕнани препоръчва края на зимата или началото на пролетта: „Цветовете са чудесни за есенен и зимен интерес и осигуряват чудесно убежище за насекоми през по-студените месеци“, казва той.

Гладки: Гладките хортензии могат да се подрязват и през есента или зимата, като това може дори да ви помогне да изпреварите времето, преди да започне да се затопля отново. „Традиционните гладки хортензии като Анабел са склонни да опадат през лятото, така че подрязването им през есента ще улесни почистването им много“, добавя МакЕнани.