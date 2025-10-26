Звездите на Реал Мадрид нападнаха Ямал, а той ги призова "да си поговорят в съблекалнята" (ВИДЕО)

Винисиус Жуниор, Дани Карвахал и Ламин Ямал влязоха в люта кавга след победата на Реал Мадрид над Барселона с 2:1 в Ел Класико. Срещата на "Сантяго Бернабеу" предложи на феновете много невероятни емоции заради красивите попадения, отменените голове, спасената дузпа на Шчесни, спорните ситуации и червения картон на Педри. Типично за тези съперници, и този мач не премина без напрежение между двата тима. В заключителните секунди на мача Педри получи втори жълт картон за нарушение срещу Орелиен Чуамени, след което между двете скамейки избухна кавга.

Напрежение между играчите на Реал и Ямал заради провокативните му коментари преди мача

Двама играчи на Реал, включително вратарят Андрий Лунин, който беше на пейката, бяха наказани. След изтичането на пълното време Винисиус Жуниор, който остана бесен, след като Шаби Алонсо го замени в 72-ата минута, се скара и със звездата на каталунците Ламин Ямал, докато двамата играчи се връщаха към тунела. Бразилецът направи жест към Ямал, след което се нахвърли върху 18-годишния младеж и се наложи охраната да го спре, докато се опитваше да си проправи път към звездата на Барселона.

"Много говориш"

Запис от фенове показа, че кавгата всъщност е предизвикана от инцидент между Ямал и Дани Карвахал, при който двамата си разменят думи веднага след последния съдийски сигнал. Според кадрите футболистите на Реал са се нахвърлили на звездата на Барселона заради провокативните му коментари преди срещата. Дани Карвахал направи жест към Ламин Ямал, сякаш искаше да каже: "Много говориш. Говори сега" Винисиус последва примера му, разпалвайки отново тлеещото напрежение след коментарите на младата звезда в пресата. Това не се харесало на вундеркинда на каталунците, който се обърнал към тях с думите: "Елате да поговорим в съблекалнята!"

Carvajal, Vini Jr & co vs Lamine Yamal after El Clásico: “You speak too much. Speak now”. 🚨@defcentral 🎥 pic.twitter.com/BSgOX9hdws — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2025